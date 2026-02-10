Capturan a Gaby “N”, presunta responsable de atropellar y arrastrar a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó la captura de Gabriela "N", señalada como la probable responsable del homicidio de Roberto Hernández , el motociclista de 52 años que fue embestido y arrastrado en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero.

La detención se realizó en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en una operación coordinada entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la capital y la Fiscalía del estado de Oaxaca.

Homicidio calificado: Cae la mujer que atropelló a Roberto

Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron acreditar que la víctima no solo fue impactada, sino que el vehículo continuó su marcha y arrastró al hombre varios metros. Esta acción fue clave para que el Ministerio Público solicitara la reclasificación del delito de un hecho de tránsito a homicidio calificado.

Para lograr la identificación y localización de Gaby "N", las autoridades integraron los siguientes elementos de prueba:



Análisis de videograbaciones y seguimiento técnico.

Entrevistas y testimonios.

Dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos.

Estos elementos permitieron a un juez de control liberar la orden de aprehensión que finalmente fue ejecutada en el estado de Oaxaca.

#ÚLTIMAHORA | Tras un mes de búsqueda, la Fiscalía CDMX detuvo a Gabriela “N”, acusada del homicidio agravado del motociclista Roberto, de 52 años, ocurrido en Iztapalapa.



La mujer fue localizada en Ocotlán, Oaxaca, donde se ocultaba tras huir luego del atropellamiento.



Trasladan a mujer que atropelló a motociclista a Santa Martha

El caso de Roberto Hernández generó indignación en la zona oriente de la ciudad debido a la frialdad con la que se cometió el crimen. Según se puede observar en los videos que circularon en redes, la conductora lo arrastró varios metros y después ocultó el vehículo azul en el municipio de Nezahualcóyotl, donde le retiró las placas e incluso intentó levantar un acta de robo falsa para deslindarse de la tragedia.

Tras su captura, Gaby "N" fue trasladada de regreso a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En dicho centro permanecerá a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

