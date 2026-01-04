Hombre muere al ser arrastrado por un auto en Iztapalapa, CDMX; responsable se da a la fuga

Un hombre de 40 años murió en calles de la alcaldía Iztapalapa, luego de que fuera atropellado y arrastrado por un automóvil al oriente de la Ciudad de México ( CDMX ).

El hecho tan brutal quedó captado en redes, lo que permitió que el C2 Oriente alertara y movilizara a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hacia la zona. Aunque el conductor del automóvil logró darse a la fuga, dejando el cuerpo tendido sobre el asfalto.

VIDEO SENSIBLE: Automóvil atropella y arrastra a hombre en calles de Iztapalapa

De acuerdo con reportes oficiales de la SSC, el accidente ocurrió en el cruce del Anillo Periférico Oriente y el Eje 6 Sur (Francisco Múgica).

Testigos señalaron que un Honda City color azul, con placas E85-BPC, embistió a la víctima a bordo de una motocicleta . Sin siquiera frenar, el vehículo arrastró al hombre varios metros, hasta llegar a la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

Terrible 🚨



Un motociclista fue atropellado y arrastrado en Iztapalapa



El hecho ocurrió en Periférico y Eje 6; tras el impacto, fue llevado varios metros hasta la calle Ing. Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917 pic.twitter.com/ZnREF16l1g — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 4, 2026

Ahí, el conductor abandonó el cuerpo y se dio a la fuga, por lo que se espera que autoridades abran un carpeta de investigación por posible homicidio culposo.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa cómo avanza el auto azul a gran velocidad, mientras el cuerpo de la víctima queda atrapado debajo de las llantas, y solo se alcanza a ver los pies de la víctima y el rastro de sangre que va dejando en el pavimento.

Difunden nuevo video que fue captado por otro automovilista en el caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa... Hasta el momento no se reportan personas determinados por estos hechos y ya identificaron a la dueña del vehículo quien es enfermera. pic.twitter.com/fGi0TQ7V9Q — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 4, 2026

Confirman la muerte del hombre atropellado en Iztapalapa

Al llegar a la zona, policías de la SSC encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años, tendido sobre la cinta asfáltica, con múltiples manchas hemáticas visibles en el cuerpo.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, además de que su rostro tenía demasiadas heridas; por lo que la zona fue acordonada y se notificó al Ministerio Público para iniciar las diligencias periciales correspondientes.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente. Mientras que, en redes han comenzado a difundir datos del propietario del auto, aunque esta información no ha sido verificada.

