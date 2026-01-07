Sepultan a Roberto, el motociclista embestido en Iztapalapa; la responsable sigue prófuga

No hubo despedida más triste en Iztapalapa que la que vivió la familia Hernández. En el Panteón Civil de San Lorenzo, entre el dolor y la impotencia, dieron el último adiós a Roberto, el motociclista que el pasado sábado 3 de enero de 2026 fue víctima de una muerte brutal: una automovilista lo embistió y lo arrastró por casi dos kilómetros sin detenerse.

Mientras el cuerpo de Roberto descansa, su familia se mantiene firme con una sola exigencia: que el crimen no quede impune y que la responsable, quien fue grabada llegando tranquilamente a su casa tras los hechos, sea detenida.

Sepultan a motociclista arrastrado: “Ninguna persona merecía sufrir así"

Roberto Yahir Hernández, hijo de la víctima, alzó la voz durante el funeral para pedir a las autoridades que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

“Yo creo que ninguna persona merecía sufrir y vivir lo que mi papá vivió en sus últimos días... Quiero levantar la voz para que esto no quede impune”, declaró el joven.

Roberto Hernández, quien era repartidor, murió tras ser arrastrado por un auto durante casi un kilómetro en #Iztapalapa, en #CDMX



¿Quién iba manejando? ¿Por qué lo atropelló? ¿Qué pasará con la responsable?



La exigencia es clara: que las investigaciones avancen y que este caso… pic.twitter.com/tqam7Rsxio — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

Responsable del atropello en Iztapalapa llegó a dormir a su casa

La Fiscalía de la CDMX investiga el caso como homicidio culposo. Videos de seguridad revelaron la magnitud de la tragedia: el automóvil embistió a Roberto en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6 Sur.

Lejos de frenar, la conductora continuó su marcha arrastrando la motocicleta y a la víctima por varias cuadras de la colonia Constitución de 1917, hasta la esquina de las calles Francisco Mújica y Félix Palavicini, donde finalmente quedó el cuerpo.

La indignación creció al revelarse un segundo video. Poco después de las 11:00 de la noche de ese mismo sábado, cámaras en Nezahualcóyotl, Estado de México, captaron a la presunta responsable llegando a su domicilio.

Las imágenes muestran a la mujer bajando del auto con total tranquilidad para abrir el portón y guardar el coche, como si nada hubiera pasado. Dos días después, las autoridades hallaron el vehículo abandonado en esa misma zona, pero la mujer sigue prófuga.

No quieren más muertes en el asfalto...



Motociclistas bloquearon Av. Tláhuac por más de hora y media para exigir #justicia por Roberto Hernández.



Su propuesta: la "Ley Roberto", que busca endurecer las penas contra quienes atropellen a motociclistas.



La información en… pic.twitter.com/d5dEbOOcdg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

¿Quién paga? La responsabilidad del dueño del auto

Aunque la mujer no ha sido capturada, el abogado Eduardo Gómez explicó en entrevista que la ley podría alcanzar también al propietario del vehículo, en caso de que no fuera ella misma.

“Si yo le presto mi coche a un amigo y atropella a alguien, ese amigo responde penalmente (cárcel), pero según el Código Civil, yo soy responsable civilmente en cuanto a la reparación del daño”, aclaró el experto.

Por ello, se recomienda siempre realizar el cambio de propietario o conservar cartas responsivas al vender un auto, para evitar problemas legales en casos tan graves como este.

Hoy, Roberto ya descansa en paz, pero su familia no tendrá tranquilidad hasta ver a la responsable tras las rejas.

