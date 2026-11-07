El precio de la gasolina en México registra diferencias entre estados. Te decimos cuánto cuesta la Magna, Premium y diésel en CDMX, Estado de México, Jalisco y Campeche, así como el promedio nacional de este 7 de noviembre.

¿Cuál es el precio de la gasolina en CDMX hoy?

En la Ciudad de México, los automovilistas encuentran los siguientes precios promedio:

Magna o regular: 23.822 pesos por litro.

Premium: 28.711 pesos por litro .

. Diésel: 26.976 pesos por litro.

Precio de la gasolina en el Estado de México

Para el Estado de México, los precios que se tienen como referencia son:

Magna: 23.68 pesos por litro.

Premium: 28.16 pesos por litro.

Diésel: 26.76 pesos por litro.

Cabe señalar que los costos pueden presentar variaciones entre municipios y estaciones de servicio.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Jalisco hoy 7 de noviembre?

En Jalisco, el precio promedio reportado para este sábado 7 de noviembre es de:

Magna: 23.991 pesos por litro.

Premium: 29.384 pesos por litro.

Diésel: 27.087 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Guadalajara

En Guadalajara, los precios promedio son ligeramente distintos a los del resto de Jalisco.

Magna: 23.93 pesos por litro.

Premium en 29.36 pesos.

Diésel en 26.95 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Campeche hoy?

En Campeche, el precio promedio de los combustibles se ubica en:

Magna: 24.033 pesos por litro.

Premium: 28.618 pesos por litro.

Diésel: 27.046 pesos por litro.

¿Cuál es el precio del gas natural vehicular hoy?

El gas natural vehicular (GNV) también registra variaciones en sus precios. Este sábado 7 de noviembre el promedio nacional se encuentra en 12.601 pesos por litro.

El precio mínimo reportado es de 10.99 pesos, mientras que el máximo alcanza los 14.49 pesos por litro.

¿Dónde está más barata la gasolina en México?

Si buscas ahorrar al momento de llenar el tanque de tu automóvil, Tamaulipas destaca entre las entidades con el precio más bajo de gasolina Magna, con un promedio de 21.91 pesos por litro.

En contraste, Quintana Roo registra uno de los precios más elevados, con aproximadamente 25.12 pesos por litro de gasolina regular.