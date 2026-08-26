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¿Qué se sabe de Julieta, la gatita víctima de maltrato en Escobedo? Autoridades ya buscan al responsable

Brutal maltrato animal en Escobedo: Julieta, una gatita, fue lanzada por el aire; autoridades ya buscan al responsable y avanzan con la investigación del caso.

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Brutal maltrato animal en Escobedo: Julieta, una gatita, fue lanzada por el aire; autoridades ya buscan al responsable y avanzan con la investigación del caso.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El caso de Julieta, una gatita que fue agredida y lanzada por el aire en calles de Escobedo, Nuevo León, ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; autoridades municipales presentaron una denuncia por presunto maltrato animal y mantienen las acciones para localizar a los presuntos responsables.

La agresión quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales; las imágenes permitieron a las autoridades conocer el caso y activar la búsqueda de las personas involucradas.

¿Qué pasó con la gatita Julieta en Escobedo?

El metraje registrado por un cómplice muestra a un joven tomando a la felina y lanzándola con fuerza al aire, mientras la escena era grabada y posteriormente compartida en redes sociales; la grabación llegó a conocimiento de autoridades de Escobedo, quienes comenzaron a trabajar para identificar a los responsables.

La Dirección de Protección y Bienestar Animal del municipio intervino desde que tuvo conocimiento de las imágenes; posteriormente estableció contacto con la Fiscalía para formalizar la denuncia correspondiente.

La búsqueda se concentró en la colonia Villas de San Francisco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Protección Animal realizaron acciones para tratar de ubicar a las personas relacionadas con la agresión.

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Julieta ya está a salvo; ¿qué harán las autoridades?

Una vez localizada la gatita, las autoridades informaron que su prioridad es mantenerla protegida mientras avanza el procedimiento iniciado ante la Fiscalía.

La Dirección de Protección y Bienestar Animal confirmó que la denuncia ya fue presentada ante la autoridad ministerial; con ello, el caso quedó formalmente encaminado para determinar quiénes participaron en la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

El municipio también hizo un llamado a evitar actos de violencia contra los animales y señaló que continuará colaborando con las autoridades encargadas de la investigación.

Por ahora, Julieta permanece a salvo mientras las autoridades buscan identificar y localizar al presunto responsable del maltrato animal en Escobedo que quedó registrado en video.

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