¡Descartan maltrato! VIDEO del perro arrastrado en BC da un giro; propietario de camioneta explica por qué lo hizo

Un nuevo caso de presunto maltrato animal provocó indignación en redes sociales y movilizó a las autoridades, luego de que el pasado sábado 8 de agosto fuera captada una camioneta mientras arrastraba a un perro por una calle de la colonia La Ballena, en San José del Cabo, Baja California Sur.

Sin embargo, en horas recientes, Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, informó que, tras la denuncia por el polémico caso, las autoridades lograron ubicar el vehículo involucrado y a la persona señalada.

Del video que causó indignación a una nueva versión del polémico caso

La denuncia comenzó a circular en redes sociales el 10 de agosto, acompañada por las imágenes en las que se observa al perro arrastrado por una camioneta en una zona de La Ballena .

A partir de la difusión del video, la Dirección de Juzgados Cívicos realizó verificaciones en campo durante los días 10 y 11 de agosto; como resultado de estas diligencias, logró localizar tanto el vehículo relacionado con el caso como a la persona señalada.

El caso fue canalizado a la Coordinación Municipal Pro Animal y, posteriormente, a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, debido a que s e trataba del manejo de un animal sin vida.

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Propietario de la camioneta explica por qué arrastraron al perro

En un video difundido posteriormente, el propietario del vehículo explicó que la familia había comenzado a percibir un olor intenso afuera de su vivienda, pero inicialmente no sabía de dónde provenía.

Según su relato, había vehículos estacionados frente al domicilio y fue hasta que retiraron uno de ellos cuando descubrieron al animal debajo; afirmó que en ese momento se dieron cuenta de que el perro ya había muerto.

El hombre explicó que uno de sus hijos intentó moverlo, pero no pudo cargarlo; más tarde, al regresar de trabajar alrededor de las 18:30 horas, pidieron ayuda a un familiar para retirarlo del lugar.

"Nuestro error fue haberlo tirado de esa manera"

De acuerdo con la versión del propietario, el familiar tampoco pudo levantar el cuerpo debido a las condiciones en las que se encontraba, por lo que decidió sujetarlo y trasladarlo con la camioneta hacia otro sitio.

Fue durante ese momento cuando una persona grabó la escena que posteriormente se difundió en redes sociales y provocó la indignación por el posible maltrato animal.

El propietario reconoció que la manera de retirar al perro fue equivocada y atribuyó la decisión a la desesperación provocada por el olor; también señaló que desconocían cuál era el procedimiento adecuado para manejar un animal muerto.

El caso del perro arrastrado en La Ballena tomó un nuevo rumbo después de que el propietario de la camioneta diera su versión sobre lo ocurrido; el procedimiento de las autoridades continuará conforme a la investigación correspondiente.