Génesis Zoé tenía apenas 13 años, cuando la madrugada de este domingo 22 de noviembre, fue asesinada a balazos junto a un joven de 20 años en la villa Ocuiltzapotlán, municipio de Centro, Tabasco.

Primeras versiones apuntan que la adolescente se encontraba acompañada de Leonardo Samuel, presuntamente su novio, cuando ambos fueron atacados por sujetos armados.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Constitución, donde ambos quedaron sobre el asfalto, junto a una motocicleta en la que aparentemente estaban utilizando al momento del ataque.

Atacan a balazos a menor de edad en Tabasco

Según la información preliminar, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja durante las primeras horas del domingo.

En el lugar fueron encontrados más de diez casquillos percutidos, así como los cuerpos de Génesis Zoé y Leonardo Samuel.

Tras recibir el reporte de las detonaciones, los servicios de emergencia acudieron a la zona, pero minutos más tarde confirmaron que las dos víctimas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de seguridad estatal y militares acordonaron la calle para permitir las primeras diligencias, aunque hasta el momento no hay ningun detenido por este asesinato múltiple.

Padres de Génesis Zoé llegaron al lugar del ataque

Minutos después de la agresión, los padres de la adolescente llegaron al sitio donde ocurrió el doble homicidio.

De acuerdo con los reportes, la familia tenía conocimiento de la relación sentimental que Génesis Zoé mantenía con el joven de 20 años, quien era 7 años mayor que ella.

Sigue sin confirmarse el motivo del ataque y tampoco se ha establecido si la agresión estaba dirigida contra alguna de las víctimas, aunque las autoridades ya trabajan en el caos para dar con alguna pista de los agresores.

Violencia contra las mujeres en Tabasco durante 2026

El asesinato de Génesis Zoé ocurre en medio de los casos de violencia contra las mujeres registrados en Tabasco.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2026, la entidad registró:

10 víctimas de feminicidio.

39 mujeres víctimas de homicidio doloso.

967 mujeres víctimas de lesiones dolosas.

5 mil 599 víctimas de violencia familiar.

Aunque el asesinato de Génesis Zoé no ha sido clasificado oficialmente como feminicidio, lo cierto es que Tabasco continúa registrando altos niveles de violencia.