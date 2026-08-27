Notas
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"Farmear aura" llega a Tabasco: estudiantes de la UJAT hacen batallas a la orilla de la Laguna de las Ilusiones
La tendencia de “farmear aura” llegó a Tabasco: estudiantes de la UJAT realizaron batallas junto a la Laguna de las Ilusiones con bailes, gestos y poses.
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"No es atentado": Ramiro López Obrador minimiza ataque a balazos a casa de alcaldesa interina de Paraíso
Descartan atentado en Tabasco tras disparos contra la casa de la alcaldesa interina de Paraíso, María Elisa Hernández; la Fiscalía ya investiga el caso.
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Golpe al crimen en Tabasco: Cae “Koki”, líder de Pueblo Unido vinculado a La Barredora
Capturan a “Koki” y dos operadores en Tabasco, señalados por quema de vehículos, extorsión y ataques a autoridades.
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Intentan detener al alcalde de Paraíso, Tabasco; se les escapó
La FGR implementó un operativo para detener al alcalde de Paraíso, Tabasco. Tres funcionarios fueron detenidos mientras el edil permanece prófugo.
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Muerte y desolación: así luce la Laguna de las Ilusiones en Tabasco; ¿por qué pasó?
Registran nueva mortandad de peces en la Laguna de las Ilusiones, Villahermosa. Autoridades despliegan operativo de limpieza ante impacto ambiental.
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"Que explique": PRI en Tabasco denuncia a Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña
El PRI de Tabasco presentó una queja formal ante el INE contra Andy López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a una diputación.