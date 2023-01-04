¿Por qué Putin despliega misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió el miércoles (4 de enero de 2023) una fragata con rumbo al océano Atlántico, armada con una nueva generación de misiles de hipersónicos Zircon.

En una videoconferencia con el ministro de Defensa, Serguéi Shoigu y con Igor Krokhmal, comandante de la fragata bautizada "Almirante de la Flota de la Unión Soviética Gorshkov", el Presidente Putin señaló que el buque iba armado con misiles hipersónicos Zircon.



Vladimir Putin, presidente de Rusia:

Esta vez el buque está equipado con el más reciente sistema de misiles hipersónicos Zircon. Estoy seguro de que armas tan potentes protegerán de forma fiable a Rusia de posibles amenazas externas.

Conforme al mandatario ruso, estos misiles hipersónicos Zircon, "no tienen comparación en ningún país del mundo".

Ο Πούτιν συμμετείχε στην τελετή καθελκυσης σε λειτουργία της φρεγάτας Admiral Gorshkov, εξοπλισμένη με υπερηχητικούς πυραύλους Zirkon, η μαζική παραγωγή της οποίας ξεκίνησε στη Ρωσία. pic.twitter.com/YYTvMFl3fZ — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) January 4, 2023

Rusia moviliza buque con misiles hipersónicos de nueva generación

El Gorshkov navegaría por los océanos Atlántico e Índico y hacia el mar Mediterráneo. "Este buque, armado con misiles Zircon, es capaz de asestar golpes certeros y potentes contra el enemigo en el mar y en tierra", señaló Shoigu.

Rusia ve las armas como una forma de perforar las defensas antimisiles cada vez más sofisticadas de Estados Unidos, que Putin ha advertido que algún día podrían tener que derribar misiles nucleares rusos.

Los misiles hipersónicos, conocidos como Tsirkon o Zircon, pueden superar cualquier sistema de defensa antimisiles. Los misiles vuelan a nueve veces la velocidad del sonido y tienen un alcance de más de mil kilómetros. Cabe señalar que el objetivo de un arma hipersónica es mucho más difícil de calcular que el de los misiles balísticos intercontinentales.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos sobre armas hipersónicas afirma que los nuevos misiles rusos y chinos están diseñados para ser usados con cabezas nucleares.

Rusia, China y Estados Unidos están inmersos en una carrera por desarrollar armas hipersónicas, que se consideran una forma de aventajar a cualquier adversario por su velocidad, más de cinco veces la velocidad del sonido, y maniobrabilidad.

Más de 10 meses después de que Putin envió tropas a Ucrania, no se vislumbra el final de la guerra, que se ha convertido en una cruenta batalla de artillería invernal que ha matado y herido a decenas de miles de soldados de ambos bandos. En todo este tiempo, Rusia también ha utilizado misiles hipersónicos Kinzhal (Daga) en contra de Ucrania.

Se estima que el despliegue de misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico, es una señal para Occidente acerca de que no retrocederá en su guerra con Ucrania.