Menos hielo, más riesgos: ¿qué está pasando con los glaciares del Himalaya?

Los glaciares del Himalaya están perdiendo hielo a un ritmo acelerado, un fenómeno que aumenta la exposición de las comunidades de la región a inundaciones, desbordamientos de lagos, glaciares y otros riesgos. En Nepal, donde aún se investigan las causas de la riada, los expertos analizan cómo los cambios en las montañas pueden desencadenar una cadena de eventos con consecuencias.

¿Qué está pasando con los glaciares del Himalaya?

El caso de Nepal ocurre en una región donde el calentamiento está modificando las condiciones de los glaciares. De acuerdo con investigaciones recientes del ICIMOD, la tasa de pérdida de hielo de los glaciares del Hindu Kush-Himalaya se duplicó desde el año 2000.

Este cambio representa un riesgo para las poblaciones que viven aguas abajo de los glaciares. Al perder hielo y modificar las condiciones de las montañas, pueden aumentar determinados peligros asociados con el agua, el hielo y la inestabilidad del terreno.

¿Qué son los desbordamientos de lagos glaciares?

Uno de los riesgos que enfrenta Nepal son los llamados desbordamientos de lagos glaciares, conocidos también como "tsunamis tierra dentro".

Estos ocurren cuando cuerpos de agua formados por el deshielo de los glaciares acumulan suficiente agua para desbordarse.

Cuando esto sucede, grandes cantidades de agua y escombros pueden desplazarse por las pronunciadas laderas de las montañas y alcanzar las zonas ubicadas aguas abajo.

Nepal es particularmente vulnerable a este tipo de fenómeno debido a su ubicación en el Himalaya y a la presencia de miles de glaciares en la región.

¿Cuáles fueron las causas de la riada en Nepal?

Las causas exactas de la riada en Nepal todavía tardarán semanas en determinarse. Sin embargo, científicos internacionales analizan la posibilidad de que un enorme bloqueo de glaciar se haya desprendido y caído al valle, en un contexto en el que los glaciares del Himalaya están perdiendo hielo a un ritmo acelerado.

Daniel Shugar, geólogo de la Universidad de California e integrante del grupo de científicos que estudia el fenómeno, plantea que un deslizamiento de rocas pudo ocurrir al mismo tiempo que se rompió un glaciar.

La combinación de hielo y roca habría descendido rápidamente por la montaña y, durante su recorrido, había arrastrado sedimentos que ya estaban saturados de agua debido a la temporada de monzones.

Esta posible cadena de acontecimientos ayudaría a explicar los enormes volúmenes de agua observados durante las inundaciones. No obstante, se trata todavía de una hipótesis científica y no de una causa confirmada.

Otra posibilidad planteada en los primeros reportes es que un terremoto haya desencadenado una avalancha de hielo y rocas.

Saswata Sanyal, del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), señaló que la avalancha pudo haber desbloqueado el río Bhotejoshi y provocado posteriormente una crecida repentina.