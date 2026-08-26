VIDEO: Captan momento exacto en que personas huyen de brutal inundación en Nepal

Al menos 95 personas murieron y 384 viajeros permanecen desaparecidos tras una riada en Nepal; las devastadoras inundaciones y deslizamientos en la frontera. El Ejército nepalí reporta 88 personas rescatadas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y se teme que aumente el número de víctimas.

Aunque las causas de esta riada en Nepal aún son desconocidas, se conoce que una de las hipótesis apunta que fue derivado de un terremoto que desencadenó una avalancha de hielo y rocas.

VIDEO: Así fue el momento de la SEVERA inundación en Nepal

Un video muetsra el momento exacto en que personas corren desesperadamente para poder resguardarse ante la llegada de la riada, severa y repentina inundación en una oficina migratoria en la frontera de Nepal. Hasta ahora, 384 turistas fueron reportados como desaparecidos.

#NEPAL | Al menos 18 personas murieron y cerca de 400 permanecen desaparecidas, incluidos casi 300 turistas, tras devastadoras inundaciones y deslizamientos en la frontera.



Al menos 88 personas han sido rescatadas, mientras continúa la búsqueda y se investigan las causas del… pic.twitter.com/KEA4caYdrQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), organización climática regionaadvierten que las avalanchas en zonas montañosas pueden bloquear afluentes como el río Bhotekoshi y provocar inundaciones repentinas río abajo, generando un peligroso efecto dominó impulsado por el calentamiento global.

Ante este fenómeno, las investigaciones señalan que la pérdida de hielo en los glaciares del Himalaya se ha duplicado desde el año 2000 debido al aumento de temperaturas, lo que pone en grave riesgo a cerca de dos millones de habitantes de la región.