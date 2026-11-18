El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), se pronunció este miércoles 18 de noviembre durante la mañanera, sobre los señalamientos de la embajada de Estados Unidos y la fabricación de fentanilo en territorio nacional con ingredientes traídos desde China. Durante la conferencia matutina, la dependencia federal aseguró que en lo que va de la actual administración nunca han detectado laboratorios dedicados a elaborar esta droga en el país.

Gobernación pidió que el Gabinete de Seguridad entregue un informe detallado próximamente para puntualizar todo lo relativo a este asunto, pues esa instancia maneja los datos precisos y actualizados, aunque desde Palacio Nacional reiteraron que nunca se ha visto registro alguno de ese tipo de producción.

Cinco acusados en tres estados de los Estados Unidos enfrentan cargos federales relacionados con una red de tráfico de fentanilo y metanfetaminas y transferencias financieras por casi 187,000 dólares. Disfrazaban los pagos por drogas como gastos cotidianos de ropa, zapatos, renta… https://t.co/DzdXMYi9iw — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 7, 2026

Desde Segob confirmaron que sí vieron los mensajes en internet y la respuesta diplomática de otro país, pero aclararon que en la junta con Johnson hablaron únicamente sobre acuerdos de migración.

¿De qué hablaron en privado con el embajador Ronald Johnson?

A pesar del revuelo que causó la publicación estadounidense en redes sociales, en la conferencia se reveló que el martes 17 hubo una reunión privada con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, donde ni siquiera tocaron el tema de la estrategia de seguridad o las drogas, sino únicamente en ámbitos migratorios.

This meeting with Mexican authorities reinforces the work we are advancing with the Government of Mexico to combat illegal migration and dismantle human smuggling networks. We are delivering results and those results are saving lives, while helping ensure that migrant caravans… https://t.co/jcRIwEOB9E — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 17, 2026

Esta postura oficial surge tras una discusión en público entre las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, justo en el marco de los encuentros de alto nivel en la Cumbre de la APEC 2026 con los gobiernos de China y Estados Unidos.

Así dialogaron las embajadas de EU y México

La oficina de Ronald Johnson reiteró, que el problema del fentanilo no empieza en México y citó datos de la DEA para señalar a empresas chinas como la fuente principal de los precursores químicos que usan los narcotraficantes.

Por su parte, la embajada de China en México fijó su postura ante el mensaje estadounidense y destacó que mantiene un grupo de trabajo con nuestro país para cooperar sobre el control de precursores químicos. Los diplomáticos asiáticos sostuvieron que la problemática del fentanilo no fue originada por México ni por China, y expusieron que la situación responde a factores regulatorios y al consumo de fármacos dentro de Estados Unidos.