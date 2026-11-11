Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cuatro órdenes de cateo en el municipio de Tonaya, Jalisco, que derivaron en el aseguramiento de infraestructura destinada a la producción, almacenamiento y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, así como en la detención de tres personas.

Las diligencias se llevaron a cabo bajo la conducción de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), con el apoyo operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

#FGR realiza cateos e interviene posible producción de bebidas alcohólicas en envases que reproducen una forma protegida en #Jalisco. Se localizó infraestructura de producción vinculada con dos empresas, más de 32 mil envases esféricos y se detuvo a tres personas.



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Red de falsificación de marcas tridimensionales

Durante los operativos, las autoridades aseguraron cuatro inmuebles e infraestructura de producción vinculada a dos empresas. En el lugar se contabilizaron preliminarmente más de 32 mil envases esféricos, entre insumos, mercancía en proceso y producto terminado.

La investigación federal se centra en la posible falsificación de la forma redonda distintiva de un envase de bebidas alcohólicas, la cual se encuentra protegida bajo la figura de marca tridimensional. De acuerdo con el marco legal, esta protección jurídica permite tutelar la configuración del recipiente de forma independiente a las etiquetas, palabras o colores que ostente.

Bienes asegurados e investigación en curso

En los predios se aseguró además maquinaria especializada utilizada para el llenado y sellado de los recipientes, dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentación y diversos indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación.

De manera preliminar, las autoridades calcularon que el valor legítimo de los bienes contabilizados supera el millón de pesos, aunque las cifras definitivas dependerán de los peritajes correspondientes.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para determinar su situación jurídica por hechos que se encuadran en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, relativo a la producción y comercialización de objetos con marcas falsificadas.