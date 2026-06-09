2 muertos tras fiesta de XV años en Guanajuato; sospechan de alcohol adulterado

Después de una fiesta de XV años en Guanajuato, al menos dos personas perdieron la vida y otras 11 están hospitalizadas, después de que presentaran síntomas de intoxicación por presunto consumo de alcohol adulterado.

¿Qué pasó en la fiesta de XV años en Salamanca, Guanajuato?

La reunión ocurrió el sábado 6 de junio de 2026 en la comunidad de Puerto de Valle en Salamanca. Al día siguiente, varios de los asistentes comenzaron a sufrir de visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia profunda.

Algunos de los asistentes comenzaron a pedir ayuda médica el lunes 8 de junio de 2026. Cuatro de los pacientes están reportados como graves, de los cuales dos son hombres de 16 y 25 años, así como dos mujeres de 21 y 47 años de edad, detalló la Secretaría de Salud de Guanajuato.

En el Hospital de la Gente de Salamanca se han atendido 11 pacientes con probable intoxicación etílica.

Brindamos atención oportuna, con calidad, calidez y profesionalismo, priorizando su recuperación. #SomosLíderesEnSalud @LibiaDennise pic.twitter.com/8SKPeWT7Up — Dr. Gabriel Cortés Alcalá (@DrGabrielCortes) June 8, 2026

¿Cuál es el estado de salud de los intoxicados en Valtierrilla, Guanajuato?

Mientras que dos hombres de 21 y 30 años tienen una evolución favorable de salud y están estables. De la misma forma, están cinco mujeres de edades que rondan entre los 15 y 44 años, quienes reciben atención médica y seguimiento respectivo, informaron las autoridades locales.

La Secretaría de Salud de Guanajuato afirmó que varios de los pacientes fueron trasladados por sus familiares al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSSA) en Vatierrilla. Dos personas, de 39 y 28 años de edad, murieron en su trayecto a una unidad de salud.

¿Cómo saber si mi alcohol es adulterado?

El alcohol adulterado tiene compuestos como etanol o metanol que no están permitidos por las regulaciones sanitarias, son nocivos para la salud y ello aumenta el margen de ganancia de los falsificadores.

Al tomar una bebida alterada con estas sustancias, las personas pueden sufrir de náuseas, ceguera, daños en el hígado y, en casos extremos, la muerte. La UNAM brinda estas recomendaciones para evitar caer en falsificaciones de bebidas:

