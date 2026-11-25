Un operativo de fuerzas federales en Mazatlán terminó con la detención de seis presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico.

El despliegue se realizó en un inmueble de la colonia Rinconada del Valle, donde también fueron aseguradas armas de fuego, municiones y dos vehículos.

La detención ocurrió el 24 de noviembre de 2026 y fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Así fue el operativo contra presuntos integrantes de Los Chapitos

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Fuerzas Especiales del Ejército, quienes se encontraban comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. El despliegue también contó con la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia.

Las fuerzas federales ubicaron a los seis presuntos integrantes de la célula delictiva en un inmueble de la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán. Durante la intervención fueron aseguradas cuatro armas de fuego, cargadores y cartuchos.

A estos objetos se sumaron un automóvil y una motocicleta, que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios relacionados con el operativo.

De esos 59 mil cuantos ya salieron libres? — Juan Pérez Prado (@_melaperezprado) November 25, 2026

¿Qué pasará con los seis detenidos en Mazatlán?

Tras su captura, las seis personas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. Hasta que se resuelva su situación legal, los detenidos mantienen su condición de presuntos integrantes de la organización criminal.