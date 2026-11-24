A más de un año de la desaparición del joven Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa, su madre, Brenda Valenzuela Gil, informó que las autoridades localizaron a uno de los testigos cuya búsqueda había sido solicitada como parte de las investigaciones.

¿Qué se sabe del testigo localizado en el caso Carlos Emilio?

De acuerdo con el comunicado de Brenda Valenzuela, uno de los testigos cuya búsqueda había sido solicitada ya fue localizado y la familia recibió la notificación correspondiente por parte del Ministerio Público.

La madre consideró que este hecho representa un paso importante dentro de las actuaciones necesarias para esclarecer la desaparición de Carlos Emilio.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la identidad de esta persona, tampoco se ha precisado dónde fue localizada ni si ya rindió alguna declaración ante las autoridades.

Por ello, todavía no es posible conocer qué información podría aportar a la investigación o si su localización permitirá establecer nuevas líneas para dar con el paradero del joven.

En su mensaje, Brenda Valenzuela también señaló que no cuenta con un informe formal que detalle el alcance total de las actuaciones realizadas.

COMUNICADO | AVANCES EN LAS DILIGENCIAS DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE TESTIGOS



En seguimiento a las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales dentro del amparo relacionado con la búsqueda de mi hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, informo que hemos recibido,… pic.twitter.com/b5HZ9iSDBY — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) November 23, 2026

¿Qué pasó con Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán?

Carlos Emilio Galván Valenzuela, originario de Durango, desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba en Mazatlán, Sinaloa.

El joven acudió con familiares al restaurante-bar Terraza Valentinos, ubicado en la zona cercana al Malecón y la Zona Dorada del puerto.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer sobre las investigaciones de la Fiscalía de Sinaloa, Carlos Emilio se levantó para ir al baño, pero ya no regresó a la mesa donde se encontraba con sus familiares.

Posteriormente, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento y establecieron que el joven salió del lugar por su propio pie y abordó una camioneta acompañado por varios hombres.

Desde entonces, su familia desconoce su paradero y ha mantenido las exigencias para que las autoridades intensifiquen las investigaciones y logren localizarlo.