Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales dejó como resultado la detención de 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa en Chiapas.

Entre los detenidos habría dos personas identificadas por las autoridades como líderes regionales de esta organización criminal.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Benemérito de las Américas, donde elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron acciones que también permitieron el aseguramiento de armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

¿Cómo fue el operativo contra el Cártel de Sinaloa en Chiapas?

El despliegue se realizó en coordinación con la Policía Estatal de Chiapas y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Según los primeros reportes, los elementos de seguridad realizaban recorridos y acciones de vigilancia cuando detectaron a un grupo de 14 hombres que portaban armas de fuego, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

La intervención terminó con la detención de las 14 personas, quienes fueron señaladas por las autoridades federales como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Entre los detenidos destacan dos personas identificadas como supuestos líderes regionales de esta organización delictiva.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente sus nombres ni mayores detalles sobre las posiciones que presuntamente ocupaban dentro del grupo criminal.

Este es el arsenal que aseguraron en Benemérito de las Américas

Además de las detenciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de armamento y equipo táctico que quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones.

El material decomisado durante el operativo incluye:

12 armas largas.

97 cargadores.

882 cartuchos.

17 chalecos tácticos con placas balísticas.

El aseguramiento representa uno de los principales resultados reportados por las corporaciones que participaron en el despliegue de seguridad en este municipio chiapaneco.

¿Qué pasará con los 14 detenidos en Chiapas?

El Gabinete de Seguridad informó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.