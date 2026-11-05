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De “El Malportado” a “El General”: ¿quiénes han liderado el Cártel Nuevo Imperio?

Durante un enfrentamiento con autoridades, fue abatido “El General” o “El Lic”, señalado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio.

3 minutos lectura
Escrito por: Iveth Ortiz

El abatimiento de Édgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, durante un operativo en el Estado de México, representa un fuerte golpe al Cártel Nuevo Imperio; una organización que nació tras la fragmentación de varias células del Cártel de Sinaloa.

Desde su formación en 2017, a este grupo se le atribuyen delitos como secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y el homicidio de Milton Morales Figueroa.

Pero “El General” no ha sido el único personaje identificado al frente del Cártel. En los últimos años, las autoridades han detenido a otros presuntos líderes, entre ellos “El 20” y “El Malportado”.

¿Quiénes han sido los líderes del Cártel Nuevo Imperio?

El Cártel Nuevo Imperio habría surgido alrededor de 2017, tras la captura de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano.

Uno de los primeros líderes identificados por las autoridades fue Néstor Arturo López Arellano, alias “El 20”. Todo esto, mientras la facción comenzaba a expandirse por el Valle de México.

El 25 de julio de 2024, elementos de seguridad lograron detener a “El 20” en un restaurante de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Tras su detención, otro nombre comenzó a figurar en las investigaciones: Gustavo Aldair “N”, conocido como “El Malportado” o “El 19”.

Este sujeto fue identificado como presunto líder de Los Malportados, una célula criminal relacionada con el Cártel Nuevo Imperio, que mantenía operaciones en municipios de Edomex y la capital.

Su captura ocurrió el 2 de agosto de 2025, durante una fiesta de cumpleaños en Acapulco, Guerrero, junto con otros integrantes.

Abaten a “El General” durante operativo en Edomex

Edgar Aarón, alias “El General”, fue identificado como uno de los fundadores y principales líderes de la organización. Además, contaba con sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tráfico de drogas y por brindar protección en México a Ryan James Wedding.

Este 5 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la muerte de Edgar Aarón “N”, durante un operativo en el Estado de México.

“El General” era investigado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es el Cártel Nuevo Imperio y dónde opera?

El Cártel Nuevo Imperio es una organización delictiva que surgió a partir de una reconfiguración de células vinculadas con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

Con el paso de los años, el grupo extendió sus operaciones principalmente por la Ciudad de México, el Edomex y Morelos.

Entre las zonas donde se ha reportado su presencia se encuentran alcaldías como Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, así como municipios mexiquenses como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli.

Pero el nombre del Cártel Nuevo Imperio adquirió gran relevancia tras el asesinato de Milton Morales, funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

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