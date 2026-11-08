Un operativo encabezado por fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, terminó con la detención de Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Jalisco y Michoacán.

La información fue dada a conocer por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su cuenta oficial de X, donde detalló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y que en la acción también fueron detenidas otras 19 personas.

¿Quién es “R2” y por qué era buscado?

Rafael “N”, conocido como “R2”, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán. Además, tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades lo identifican como un mando de “Los Rs”, grupo relacionado con distintas actividades delictivas en Jalisco y Michoacán.

Su localización fue posible gracias a los trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como al intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Extorsión a empresarios y productores de aguacate, entre las actividades de “Los Rs”

Según lo informado por García Harfuch, esta célula delictiva está relacionada principalmente con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades.

Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate, un sector productivo particularmente relevante en Michoacán. El señalamiento permite dimensionar el tipo de actividades criminales atribuidas a este grupo y los sectores que habrían sido afectados por sus operaciones.

“R2” resultó herido durante el enfrentamiento

La detención no ocurrió sin violencia; durante el despliegue de las fuerzas federales se registró un enfrentamiento en el que Rafael “N”, alias “R2”, resultó herido.

De acuerdo con la información oficial, el detenido recibe atención médica. Hasta el momento, el reporte difundido por el titular de la SSPC no precisa las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento ni informa sobre personas fallecidas o lesionadas adicionales.