VIDEO: indignante golpiza a un adulto mayor en Medellín, Colombia

El adulto mayor, en aparente situación de calle, fue golpeado por un grupo de jóvenes de Colombia. El abuelito fue atacado debido a que intentaba dormir en una unidad deportiva de la ciudad de Medellín.

Un testigo grabó con su celular el momento en el que un adulto mayor en situación de calle, recibió una golpiza de parte de un grupo de jóvenes en la unidad deportiva de Castilla en la ciudad de Medellín en el noroeste de Colombia.

Aunque la indígnate golpiza al adulto mayor ocurrió en presencia de varias personas, nadie hizo algo por evitarla.

Juan Aristizábal, líder de derechos humanos de Castilla, señaló que: "Hay indiferencia de la gente que está ahí y eso nos deja un sinsabor porque definitivamente nos duele más la indiferencia de la gente buena. Hacemos un llamado a no permitir este tipo de agresiones".

Al parecer, este adulto mayor, en situación de calle, fue golpeado porque según Aristizábal, "era un habitante de calle que dormía en esa unidad deportiva, pero nada justifica este tipo de violencia".

Fernando Quijano, un experto en seguridad en Colombia, denunció que "hay habitantes de calle que son adultos mayores y que podrían estar sufriendo la mal llamada limpieza social, muchos habitantes de calle han sido asesinados este año".

Quijano también recordó que "no son uno, ni dos, ni tres casos, muchos habitantes de calle han sido asesinados este año en la ciudad de Medellín".

Estos desgraciados bandidos de la comuna 5, barrio castilla Medellin, tendran que pagar el maltrato a un adulto mayor, tarde o temprano la justicia terrenal o la divina les va a cobrar esta cobardía.

Ratas asquerosas. pic.twitter.com/Mg2TZMRER4 — @camipaisa (@camipaisa1) November 1, 2022

Golpiza a un abuelito de Medellín, nadie intervino para evitarlo

Cabe señalar que en los últimos 15 días, cinco adultos mayores han sido asesinados en el Valle de Aburrá, además, en lo que va del año (2022) se han presentado un total de 17 casos de agresiones a abuelitos en Antioquia.

El líder de derechos humanos de Castilla, Juan Aristizábal, dice que: "Se justifican diciendo que un habitante de calle que dormía en esa cancha deportiva, pero nada justifica este tipo de violencia".

Mientras tanto, las autoridades aseguran que no tienen aún la denuncia formal sobre esta indignante golpiza.

Hace un par de noches, Martha Elvia Henao, una abuelita de 86 años de edad, fue asesinada en su casa en el barrio Lotero. La policía de Colombia aún busca a los responsables.

El Mayor Carlos Galvis, comandante del distrito 5 de la policía metropolitana de Colombia señala que: “Encuentran una persona... quien está al interior del inmueble sentada en una silla. Hacemos las investigaciones con el vecindario y cámaras del sector".