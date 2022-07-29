VIDEO: la golpiza de un hombre a mujer tirada en el suelo en Guatemala

El video de la golpiza de parte de un hombre hacia una mujer tirada en el suelo, causó indignación en redes sociales en donde las imágenes de se hicieron virales.

El lamentable hecho sucedió en la colonia Villas Club El Dorado, ubicada en la zona 8 de Mixco, en Ciudad San Cristóbal, Guatemala.

En las imágenes, que han causado gran indignación entre los internautas, se puede observar como el hombre golpea a la mujer tirada en el suelo, él le tira una serie de golpes en su cara. Instantes más tarde, el hombre la sujeta del cabello con la intensión de arrastrarla y meterla hacia la vivienda en Villas Club El Dorado.

La mujer que recibe la golpiza de parte del hombre, se aferra a una de las llantas de un vehículo estacionado en las afueras del inmueble, además de que coloca su pierna izquierda sobre una pared para evitar que sea arrastrada. Entre la lluvia de golpes hacia la mujer, se puede escuchar como ella misma pide ayuda.

Algunas mujeres, testigos de la golpiza y quienes estaban grabando el indignante hecho, gritaban para que la mujer golpeada fuera auxiliada por algunos de los vecinos. Las vecinas también piden ayuda para que intervengan los agentes de seguridad privada de la colonia Villas Club El Dorado. Minutos más tarde llega una mujer para ayudar a la víctima de la golpiza.

Primero la mujer hace hacia atrás a la víctima y después llega otro vecino para intentar calmar las cosas y dialogar con el hombre golpeador. El sujeto que le propinó la golpiza a la mujer, cerró con fuerza la puerta de la residencia. Entonces la mujer golpeada le agradece a la otra mujer por su ayuda.

HOMBRE AGREDE A MUJER EN VILLAS CLUB EL DORADO

Un seguidor nos comparte el siguiente video, denunciando como un vecino de la colonia Villas Club El Dorado, zona 8 de Mixco de Ciudad San Cristóbal agrede a una mujer durante varios minutos. Se desconoce la dirección exacta. pic.twitter.com/wq2JzsugwE — PampichiNews (@PampichiNews) July 28, 2022

Detienen a hombre que propinó una golpiza a una mujer en Guatemala

El hombre que le propinó una golpiza a la mujer en la entrada de una residencia de la colonia Villas Club El Dorado en Ciudad San Cristóbal, Guatemala, fue detenido por la Policía Nacional Civil.

A través de la página en Facebook de colonia Villas Club El Dorado, se informó un residente había agredido a su pareja.

Facebook de colonia Villas Club El Dorado:

stimados vecinos, se les informa que el día de hoy un residente agredió físicamente a su pareja. Elementos de seguridad se hicieron presentes, se coordinó PNC y Bomberos Municipales. En estos momentos la persona agredida se dirige en compañía de PNC a poner su respectiva denuncia y será examinada por médicos del INACIF.

Conforme a otras publicaciones de la misma página en Facebook, se informó que el agresor fue entregado a las autoridades y fue capturado por la Policía Nacional Civil de Guatemala.