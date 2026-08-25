Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez como gobernadora interina tras licencia de Rocha Moya

Tras varios atropellos en el poder político de Sinaloa, el Congreso del Estado propuso a la diputada local Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado. La decisión del Pleno se concretó tras ser aprobada por mayoría calificada la propuesta para cubrir la vacante en el Poder Ejecutivo local tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.

El grupo parlamentario del PRI adelantó que su voto será en contra, además, anunció que se sumará a un grupo civil que prepara una denuncia para empezar un juicio político contra Rubén Rocha Moya.

Graciela Domínguez toma protesta como gobernadora interina de Sinaloa

Con 31 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, se aprobó en lo general la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina. Posteriormente, cerca de las 11 horas de este martes, tomó protesta para el cargo.

Posteriormente, dio su primer mensaje como gobernadora interina de Sinaloa; dice que el estado “necesita certeza, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad”. Descarta el regreso de Rocha Moya al decir que estará poco más de un año en el gobierno interino.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava? La gobernadora interina de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava cuenta con una amplia trayectoria parlamentaria y administrativa en la entidad, habiéndose desempeñado como diputada local, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) durante el gobierno de Rubén Rocha. No obstante, su ascenso a la gubernatura interina no es visto como una renovación de fondo, sino como la continuidad del proyecto político de Rubén Rocha Moya.

#ÚLTIMAHORA | Graciela Domínguez Nava será la gobernadora interina de Sinaloa.



La diputada federal con licencia fue propuesta por los grupos de @PartidoMorenaMx y el Congreso de Sinaloa contempla su designación para ocupar el cargo tras la nueva licencia de @rochamoya_ pic.twitter.com/hHmuDZR99p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Identificada como una de sus colaboradoras más leales y de mayor cercanía operativa, la designación de Domínguez Nava envía la señal de que el grupo político del mandatario con licencia conserva el control del aparato estatal, lo que ha despertado críticas por parte de sectores de la oposición y grupos civiles que exigían una figura imparcial para encabezar la transición.

Así defendía Graciela Domínguez Nava al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya



Hoy fue propuesta por el Congreso estatal como gobernadora interina



Y obtuvo el respaldo de la presidenta Sheinbaum pic.twitter.com/MNig3bAc09 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 25, 2026

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