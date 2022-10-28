Rutas y horarios para llegar al Gran Premio de México en el Autódromo

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 (F1) y el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha dado las rutas de transporte y los horarios en los que se pueden llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El gobierno de la CDMX recordó que no se contará con estacionamiento, por lo que para garantizar la movilidad se harán rutas especiales de transporte para los asistentes al Gran Premio de México de la F1 que cuenten con boleto, que pueden usar para llegar o retirarse del Autódromo.

¿Cuáles son las rutas para llegar al Gran Premio de México?

El gobierno explicó que para llegar al Gran Premio de México habrá transporte especial.

Los espacios que se habilitarán como estacionamientos remotos tendrán corridas continuas y estarán ubicados en cinco puntos:

•Hipódromo de las Américas-Centro Citibanamex

•Auditorio Nacional

•Plaza Carso

•Expo Santa Fe

•Estadio Azteca, en la Puerta 8

Se ofrecerá servicio especial de cuatro autobuses que saldrán de cada una de las estaciones cada 15 minutos hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los horarios de las rutas son de las 07:00 y 12:00 horas.

Por su parte, los camiones saldrán del autódromo hacia las estaciones a partir de las 15:00 y hasta las 19:00 horas.

Forma de pago para transportes

El gobierno de la CDMX informó que sólo los camiones que salgan del Hipódromo de las Américas y de Plaza Carso se podrán pagar en efectivo.

•En el resto de las rutas se deberá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

•Los lugares de estacionamiento remoto contarán con puntos de venta y recarga de la TarjetaMI.

Rutas de transporte público para llegar el Gran Premio de México

El gobierno de la CDMX informó que para agilizar la movilidad de la zona se habilitarán transporte público que harán circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizará el Gran Premio de México para acercar a los asistentes.

•También se habilitará una zona de ascenso y descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes para transporte por apps móviles

•En ese mismo lugar se contará con un estacionamiento para bicicletas.

•Se habilitarán bases de taxi en la Puerta 15 del Autódromo y en la calle Avena.

Para más información, consulta este mapa del Gran Premio de México de la F1 para conocer más rutas, horarios y detalles sobre este evento.