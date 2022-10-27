Gran Premio de México de la F1 se quedará en CDMX hasta 2025

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la la Ciudad de México (CDMX), y Alejandro Soberón, presidente ejecutivo y directos general del GIE, anunciaron que el Gran Premio de México de la Fórmula 1 (F1), se quedará hasta 2025.

En conferencia de prensa, empresarios detallaron que se extendió el contrato con el gobierno de la CDMX para que el Gran Premio de la F1 permanezca tres años más en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025!



¡Viva México! 🇲🇽#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wAALX7eEEI — Formula 1 (@F1) October 27, 2022

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que debido a la importancia del Gran Premio de México de la F1, se acordó que este evento deportivo permanezca hasta el 2025.

"Como decía, el que sea aquí visibiliza la CDMX en el resto del mundo, de tal manera que todos los millones de personas que van a ver la F1 van a querer venir a la CDMX, es importante que siga, ya lo garantizamos hasta el 2025 que la F1 permanezca aquí", expresó Sheinbaum.

Alejandro Soberón reconoció el apoyo del gobierno de la CDMX para que la organización y realización del Gran Premio de México fuera memorable y que ha sido referencia en el mundo.

El motivo por el que se extendió hasta 2025 la permanencia de la F1 en la CDMX es porque en principio el contrato era de tres años, no de tres ediciones, pero debido a la pandemia se suspendió el Gran Premio de México durante un año, por lo que se iniciaron pláticas para que se ampliara tres años, con lo que se cumplirían 10 ediciones.

La #JefaDeGobierno anunció que el @mexicogp se queda en #LaCiudadQueLoTieneTodo hasta el 2025. 🏁🏎️ pic.twitter.com/duzMjOIpBJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 27, 2022

"Checo" Pérez regala casco a Claudia Sheinbaum

De forma sorpresiva llegó Sergio "Checo" Pérez, se dijo contento del Gran Premio de México que se realizará este fin de semana en la CDMX y del contrato por extiende la permanencia de la F1 hasta 2025.

"Estoy muy contento y feliz por la extención que vamos a tener muchos más años esta fiesta y espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien", expresó.

"Aprovecho para darle un regalo a Claudia", dijo "Checo" Pérez, quien le entregó un casos del Gran Premio de México de la F1.