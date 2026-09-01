La Marquesa se pinta de blanco tras granizada; deja imágenes de postal y caos vial

La tarde de este martes 1 de septiembre, una fuerte granizada sorprendió a quienes circulaban por la autopista México-Toluca, a la altura de La Marquesa en el Estado de México.

La tormenta comenzó poco antes de las 14:00 horas y rápidamente cubrió de blanco parte de la zona montañosa. El granizo también se acumuló sobre el pavimento y provocó encharcamientos, por lo que los automovilistas tuvieron que reducir considerablemente la velocidad.

¡Granizada paraliza la México-Toluca!



Una intensa lluvia cubrió de hielo la zona de La Marquesa, provocando encharcamientos y tránsito complicado en ambos sentidos.



Autoridades piden extremar precauciones; la lluvia continúa.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/2Vgf5Cm6gR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 1, 2026

¿Qué pasó en la autopista México-Toluca?

La afectación se presentó en ambos sentidos de la carretera, aunque los mayores problemas se concentraron hacia la Ciudad de México, debido a la alta carga vehicular.

Después de la granizada permanecieron la neblina y una capa de hielo sobre algunos puntos del asfalto. Elementos de tránsito del Estado de México acudieron para apoyar con la circulación. Hasta el momento no se reportan incidentes mayores relacionados con la tormenta.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México también alertó a los conductores mediante redes sociales y pidió disminuir la velocidad ante la presencia de granizo: “Se registra caída de granizo sobre la autopista México - Toluca. ¡Disminuye la velocidad de tu vehículo! La Marquesa”.

¿Cómo quedó La Marquesa tras la granizada?

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran la carretera y las zonas boscosas de La Marquesa cubiertas por granizo, creando un paisaje completamente blanco.

La combinación de hielo, lluvia y neblina complicó todavía más la visibilidad y las condiciones para manejar.

⚠️⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO en la México-Toluca hace unos minutos, ocasionó zonas inundadas en la autopista sobre La Marquesa y sectores cercanos, además de granizo acumulado

Video 1/sep/2026⬇️



🔴En #CDMX llueve muy fuerte en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco‼️ pic.twitter.com/N1mYhUhdpT — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) September 1, 2026

¿Qué clima se espera hoy 1 de septiembre en el Estado de México?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se prevén lluvias en distintas zonas del Estado de México durante el transcurso de la tarde, por lo que podrían repetirse condiciones similares en regiones montañosas.

En La Marquesa, la probabilidad de lluvia se mantiene durante diferentes momentos de la tarde. Ante estas condiciones, se recomienda manejar con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar frenar de manera brusca sobre zonas con hielo o pavimento mojado.