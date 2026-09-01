“Nunca olvidaré este día": Grecia Quiroz dedica emotivo mensaje a 10 meses del asesinato de Carlos Manzo

Este 1 de septiembre se cumplen 10 meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y exactamente dos años de la fecha en que asumió la Presidencia Municipal, su viuda, Grecia Quiroz, emitió un emotivo y combativo mensaje a través de sus canales oficiales. En la publicación, Quiroz recordó las metas de la administración municipal que encabezó Manzo, destacando su compromiso con la ciudadanía frente a la inseguridad y reiterando que el movimiento social independiente que iniciaron en Michoacán se mantiene firme a pesar de la violencia y las recientes presiones políticas de las autoridades.

"Un político que jamás se doblegó": El recuerdo de los ideales de Manzo

En su pronunciamiento, Quiroz rememoró el 1 de septiembre como una fecha de contraste entre el inicio del proyecto de gobierno municipal y la pérdida del edil. "Nunca olvidaré este día, porque recuerdo todos los sueños e ilusiones que tenías para nuestro bello Municipio; hiciste bastante en tan poco tiempo, fuiste un servidor público ejemplar, jamás había conocido un político como de esos que ya no existen, un político que lo daba todo por su gente, un político que nunca se doblegó ante nada ni nadie", expresó en su dedicatoria, resaltando la sencillez y el perfil desafiante que caracterizó la gestión del exalcalde.

HACE 2 AÑOS UN 1 DE SEPTIEMBRE 🤠🇲🇽



Hoy se cumplen 10 meses de tu cobarde asesinato, pero también hace 2 años que tomaste protesta como Presidente Municipal.



"Nunca olvidaré este día, porque recuerdo todos los sueños e ilusiones que tenías para nuestro bello Municipio, hiciste… pic.twitter.com/UuouFVNrfS — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 1, 2026

La amenaza inicial y la promesa de no dar "ni un paso atrás"

Asimismo, Quiroz reveló un episodio ocurrido durante los primeros minutos en que Manzo asumió el cargo, donde el exalcalde encaró amenazas directas contra su familia. "Jamás olvidaré la llamada que te hicieron a los primeros minutos de ese día, en donde amenazaban de hacerle daño a nuestro pequeño hijo, y recuerdo las palabras con las que respondiste: 'Plutarquito tiene mucho padre para defenderlo'.

“Para mí era traicionar a Carlos”: Grecia Quiroz responde a señalamiento por el caso de Carlos Manzo y su futuro político | VIDEO

Me quedó claro que así como defendiste ese día a nuestro hijo, así mismo defenderías al pueblo de Uruapan", relató. Finalmente, la activista enfatizó que la exigencia de justicia y la causa política continuarán en la región: "Hoy, después de tanto por lo que luchaste y por todos esos sueños compartidos, aquí seguimos de pie. Muchos uruapenses seguimos creyendo en esa lucha que comenzaste y no daremos ni un paso atrás".