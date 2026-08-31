Morena quiere frenar a Grecia Quiroz “porque es una carta fuerte” en Michoacán, afirma politóloga Amaranta Villa

El caso de Grecia Quiroz es “completamente excepcional”, señaló David Saucedo, consultor en seguridad pública, porque en ningún otro estado del país existe un líder independiente que enfrente a Morena, al tú por tú, debido a la guerra sucia que inició el partido.

Son tres especialistas los que coinciden en que Morena tiembla frente a la alcaldesa de Uruapan, porque “pierde votos frente a Grecia y por eso tratan de desacreditarla”, añadió Saucedo.

Por su parte, Amaranta Villa, politóloga de Mexicanos contra la Corrupción, declaró que la intención de frenarla tiene que ver con el miedo que provoca Grecia en el partido oficialista en Michoacán, estado que en las elecciones de 2027 renovará la gubernatura.

