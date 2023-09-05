¡Que viva México! Estos son los artistas y bandas que se presentarán en la CDMX el 15 de septiembre

El mes patrio va comenzando y los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran calentando motores para ofrecer a sus ciudadanos un rato de diversión el 15 de septiembre en el marco del Día de la Independencia Mexicana 2023.

Ante esto, es importante dar a conocer qué artistas o bandas se presentarán en esa noche tan especial para los mexicanos. El pasado lunes 4 de septiembre se encendieron las más de 20 mil luces que decoran el Zócalo capitalino.

¿Quién estará en el Zócalo el 15 de septiembre 2023?

AMLO dio a conocer que Grupo Frontera se presentará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, asimismo, invitó a Yahritza y su Esencia a presentarse también. Asimismo, 850 niñas y niños darán un concierto.

¿A qué hora se presentará Grupo Frontera el 15 de septiembre 2023?

Durante su conferencia matutina, el presidente di oa conocer el programa para el próximo 15 de septiembre:



De 19:00 a 10 horas participarán 850 niñas y niños de los Semilleros Creativos.

De 22:00 a 23:00 horas, será el concierto de Grupo Frontera .

. 23:00 horas, la Ceremonia de "El grito de Independencia".

¿Quién estará en Álvaro Obregón el 15 de septiembre 2023?

En la explanada de la alcaldía Álvaro Obregón se presentará La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga a partir de las 18:00 horas, así lo dio a conocer la alcaldesa Lía Limón.

¿Quién estará en Azcapotzalco el 15 de septiembre 2023?

La alcaldía Azcapotzalco podrá disfrutar de la presentación del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y de la Sonora Embajadores De La Cumbia Dinamita.

¿Quién estará en Benito Juárez el 15 de septiembre 2023?

El alcalde Santiago Taboada, de la Benito Juárez, tiene pensado una tradicional verbena popular, asimismo, se contará con la participación de algunas agrupaciones y solistas.

¿Quién estará en Coyoacán el 15 de septiembre 2023?

La alcaldía Coyoacán preparó para este año una verbena popular con fuegos artificiales y la presencia de Alberto Pedraza.

¿Quién estará en Cuauhtémoc el 15 de septiembre 2023?

La alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Sandra Cuevas, tendrá una tradicional verbena popular con antojitos mexicanos, artesanías, feria y artistas locales.

Durante las #NochesMexicanas en #Cuauhtémoc que el día de ayer se celebraron en la col. #Doctores, además de bailar al ritmo de nuestra cultura popular de sonideros, preparé los tacos al pastor para mis vecinos y así festejar como una gran familia nuestras Fiestas Patrias. #SCA pic.twitter.com/vUw2WfmMsE — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) September 4, 2023

¿Quién estará en Iztacalco el 15 de septiembre 2023?

En la explanada de la alcaldía Iztacalco se realizará la Coronación de la Reina de las Fiestas Patrias 2023. Además, se presentarán Willie González, Humberto Cravioto Jr., Christian Rabagán, los Adolescentes de Venezuela y la orquesta La Típica.

¿Quién estará en Miguel Hidalgo el 15 de septiembre 2023?

La Sonora Dinamita y Bobby Pulido pondrán a bailar a los ciudadanos de la alcaldía Miguel Hidalgo, así lo informó Mauricio Tabe. Del 9 al 23 de septiembre habrá un concurso de baile, una muestra de cine mexicano y una final de box amateur.

¿Quién estará en Tlalpan el 15 de septiembre 2023?

En la alcaldía Tlalpan se presentarán Los Yaguaru, Los Llayras, Benito López y Carlos Sarabia desde las 16:00 horas del 15 de septiembre.