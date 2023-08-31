AMLO defiende a Yahritza y su Esencia tras polémica: “Comían frijol en su casa”

Las intensas críticas que ha recibido Yahritza y su Esencia escalaron hasta la presidencia de México, pues en su conferencia mañanera de este jueves, Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la agrupación de música regional mexicana, quienes después de sus desafortunadas palabras en una entrevista, fueron "cancelados" en redes sociales.

El presidente AMLO inició aclarando que son apenas unos niños, a quienes calificó como "pobrecitos", pues desde que se viralizaron sus declaraciones no se han detenido los abucheos en algunas presentaciones e insultos en redes sociales, algo que incluso ya les ha costado que sus shows fueran cancelados.

"Tenemos que otorgar perdón, siempre tenemos que perdonar. Además, son niños y hay una explicación", afirmó el titular del Ejecutivo Federal, pues explicó que Yahritza y sus dos hermanos, Armando y Jario, nacieron en Estados Unidos, pero tienen la nacionalidad mexicana por sus dos padres: "Ya tienen allá su vida, nacieron allá, no son mexicanos", sentenció.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció porque Yaritza y su Esencia retomen sus eventos en #México después de que cancelaron conciertos por sus declaraciones en contra de la comida mexicana. pic.twitter.com/fcs7o4zqnD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

El tema salió a colación en la conferencia matutina debido a que Grupo Frontera se presentará en el Zócalo Capitalino, y una de sus canciones más importantes es Frágil, en la cual colabora Yahritza y quien posiblemente sea invitada, por lo que su equipo de trabajo le pidió su opinión al respecto.

No quisieron ofender, fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron porque van a venir, además ya se disculparon. Pobres, es una niña de 16 años, y cayeron en depresión AMLO en conferencia mañanera

AMLO explica que Yahrtiza y su Esencia ya comieron frijoles en su casa

Para profundizar en el punto, AMLO aseguró que las críticas eran desmesuradas y recordó que Yahritza y sus hermanos incluso tuvieron que subir videos comiendo comida mexicana, con la intención de disculparse y aceptar sus raíces aztecas por sus padres.

"No podemos nosotros negarles la participación de una artista, de una niña porque cometió un error, pobres, después de eso mostraron que comían frijol en su casa, pero ni así. Entonces, a ver, no podemos caer a esos extremos, tenemos que perdonar y hay que ser respetuosos", mencionó López Obrador esta mañana.

Grupo Frontera y Yahritza estarán en el Zócalo para el 15 de septiembre

Para concluir el tema, AMLO adelantó que Grupo Frontera se presentará en el Zócalo de la CDMX con motivo de los festejos por el Día de la Independencia, el próximo 15 de septiembre, y estará acompañada por Yahritza y su Esencia, quienes entonarán juntos su canción más popular.

"Va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos, unos tamales de chipilín, unas guajolotas", bromeó al final el presidente, con lo que esperó zanjar el tema y que regrese el cariño por un grupo que apenas comienza su camino en la música regional de México.

