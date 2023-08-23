¡Viva México! Grupo Frontera se presentará en el Zócalo capitalino
El presidente AMLO dio a conocer la noticia de que Grupo Frontera se presentará en el Zócalo capitalino el próximo 15 de septiembre.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio a conocer que Grupo Frontera se presentará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino para conmemorar el inicio de la Independencia de México.
Tras pedir que pusieran la canción No se va del conjunto musical: "¿Por qué no pones esa? ¿La tienen ahí? ¡Qué canción! Digo, para irnos alegres, ponla. Ya la tenemos en el repertorio", pidió.
Posteriormente, AMLO señaló que daría a conocer de una vez la noticia de que se presentaría el 15 de septiembre. "Ya se los voy a decir", mencionó.
En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar y hubo usuarios que se mostraron emocionados de poder disfrutar de las canciones del grupo de manera gratuita.
El mandatario no dio a conocer más detalles del evento, como a qué hora empezará o cuánto durará; sin embargo, se espera que para los próximos días se tenga esta información.
#EnLaMañanera | El presidente@lopezobrador_ informa que El Grupo Frontera estará en el #Zócalo para conmemorar el 213 aniversario del Inicio de la Independencia de México pic.twitter.com/T6XVzflaBA— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2023
"No se va", una de las canciones favoritas de AMLO para reproducir en la mañanera
La canción No se va es una de las canciones favoritas del mandatario para reproducir en la conferencia mañanera; sin embargo, es importante destacar que no es originaria de la banda, sino de la agrupación mexicana Morat, aunque el cover tiene una gran fama, especialmente en redes sociales como Tik Tok.
¿Cuál es el récord de asistencia a un concierto en el Zócalo capitalino?
Cabe recordar que ya se han llevado a cabo conciertos masivos en el Zócalo Capitalino, en ese sentido, es relevante dar a conocer el récord de asistencia. La noche del pasado 28 de abril, la cantante Rosalía se presentó por primera vez en el Centro Histórico, donde reunió a 160 mil fans que disfrutaron de sus más grandes éxitos.
Sin embargo, según cifras del gobierno capitalino, Los Fabulosos Cadillacs rompieron el récord de asistencia con 300 mil fans el pasado sábado 3 de junio, mismo que le correspondía antes a Grupo Firme con 260 mil asistentes.