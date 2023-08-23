¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 23 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 23 de agosto.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

López Obrador insistió en su idea de instalar una “súper farmacia” en México

“Si llega a faltar una medicina en ese almacén, van a estar todos los medicamentos del mundo, ahí, y va a haber un sistema, para que llegue el medicamento en un día si no existe. Vamos a tener ese sistema especial, va a ser una gran farmacia donde va a haber de todo. Si hacen falta medicamentos de la india, los vamos a traer, de China”, señaló.

López Obrador habla sobre el buen trabajo de Pemex

López Obrador afirmó que su administración ha invertido en la exploración y producción en el sureste del país. Reiteró que se rescató a Pemex y reconoció a su director, Octavio Romero Oropeza, por su “buen trabajo”.

En ese sentido, dijo que permanecerá al frente de Petróleos Mexicanos hasta el término de su gobierno y rechazó que Romero busque cargo público en elecciones 2024.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aclaró que Octavio Romero permanecerá al frente de #PEMEX hasta el término de su gobierno y rechazó que Romero busque cargo público en elecciones 2024 pic.twitter.com/9MatzRIePA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2023

AMLO habla sobre Zoé Robledo, director del IMSS

AMLO recordó la decisión de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien declinó competir por la gubernatura de Chiapas.

López Obrador asegura que la CDMX es de las más seguras del mundo

El morenista señaló que la capital de México es de las ciudades más seguras del mundo, además expuso que las estadísticas de homicidios dolosos y robos de vehículo están a la baja.

AMLO respalda recorte de recursos al Poder Judicial

AMLO habló sobre la propuesta de recortar 25 mil millones de pesos al Poder Judicial:

“En efecto, es un exceso de que tengan un fideicomiso. Tienen 20 mil millones de pesos, aparte del presupuesto. Es para tener esas prestaciones que son ofensivas, pero ya hemos hablado de eso. Están violando la constitución flagrantemente porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el Presidente de la República”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que #Morena obtengan mayoría calificada en el 2024 para impulsar una Reforma al Poder Judicial pic.twitter.com/JEqGQMXeId — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2023

AMLO se lanza contra ministro Luis María Aguilar sobre los libros de texto de la SEP

Tras la resolución del ministro Luis María Aguilar, López Obrador continuó con los señalamientos por haber otorgado la suspensión a la entrega de los nuevos libros de texto de la SEP en Coahuila y Chihuahua.

Mexicana de Aviación volaría en noviembre

El presidente prevé que Mexicana de Aviación entre en operaciones en noviembre a más tardar diciembre de este año, siendo una de las principales rutas, la de México a Tulum.

AMLO descarta plantear desaparición del INAI

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría terminar con la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ante esto, el presidente señaló que será lo que los ministros decidan y que él no plantearía la desaparición del instituto.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo respetuoso de que la #SCJN avale que el @INAImexico opere con cuatro comisionados aunque manifestó su rechazo a la existencia de este órgano pic.twitter.com/TCW6yQCkku — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2023

Grupo Frontera se presentará en el Zócalo capitalino

El presidente dio a conocer que Grupo Frontera se presentará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino para conmemorar el inicio de la Independencia de México.