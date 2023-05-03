¡Se baja el sueldo! Consejera del INE, Guadalupe Taddei, renuncia a 59 mil pesos mensuales

¡Lo cumplió! La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ajustó su sueldo para cobrar, de forma mensual, menos que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, según un oficio enviado al Consejo General del organismo.

Con la reducción de 59 mil 558 pesos el nuevo sueldo neto mensual pasará a 120 mil 392 pesos para este 2023. Además, la consejera Guadalupe Taddei también notificó que renunció al Seguro de Gastos Médicos Mayores y al Seguro de Separación Individualizada, tan criticado por el propio AMLO.

"A solicitud de la interesada (Oficio INE/PCG/132/2023), se realiza una reducción voluntaria mensual de 59 mil 558 pesos; cantidad que se reintegra a la Tesorería de la Federación, quedando un total neto mensual de 120 mil 392 pesos", expone el oficio difundido en el organigrama del INE.

El pasado 12 de abril, en su primera sesión como consejera presidenta, Guadalupe Taddei aseguró que revisará a fondo los gastos que tiene el Instituto Nacional Electoral, así como los salarios, los cuales han sido criticados por ciudadanos y partidos políticos quienes los califican como excesivos.

AMLO celebra reducción salarial de presidenta del INE

Un día después de que Guadalupe Taddei anunciara que dejaría de cobrar parte de su sueldo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la noticia y condenó que los anteriores consejeros, incluyendo el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, hicieran todo lo posible para evitar una reducción salarial.

▶️ Si te perdiste la Conferencia de Prensa que ofreció el día de hoy la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, vuelve a verla por #INETV: https://t.co/PSmmlCeYlw. pic.twitter.com/ZWxQPy1ASV — @INE_Sonora (@INE_Sonora) April 28, 2023

"Por eso aquí aprovecho para celebrar que la nueva presidenta del INE ya se redujo el sueldo", acotó sobre el tema.

Además, aprovechó para criticar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ganen más de 280 mil pesos, según informó en una de sus conferencias mañaneras. Con esta cifra, estarían superando los 120 mil 948 pesos netos que cobra AMLO al mes.

De acuerdo con la fracción II del artículo 127 de la Constitución, ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, mayor a la establecida para el presidente de la República.