Guadalupe Taddei Zavala, la nueva presidenta del INE con décadas de experiencia electoral

La madrugada de este viernes 31 de marzo la Cámara de Diputados eligió a Guadalupe Taddei Zavala como la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La sucesora de Lorenzo Córdova Vianello cuenta con más de 28 años de experiencia en órganos electorales.

Nacida en Cananea, Sonora, Taddei Zavala, de 58 años de edad, fue elegida por el método de ‘tómbola’ al salir de la quinteta conformada por Lulisca Zircey Bautista Arreola, Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón y Rebeca Barrera Amador.

Con su llegada al cargo, el cual ocupará hasta el 3 de abril de 2032, Taddei Zavala hace historia al convertirse en la primera mujer en presidir el órgano de carácter nacional que, entre otras cosas, es el encargado de realizar los procesos electorales federales y otorgar a todos los mexicanos una credencial para votar.

¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala?

La nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora. Su carrera la ha desempeñado prácticamente en el servicio público desde 1986. En los últimos 28 años ha estado dentro de la estructura del INE.

De acuerdo con la semblanza emitida por la Cámara de Diputados, Guadalupe Taddei Zavala ha ocupado los siguientes cargos en materia electoral:



Consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora.

Directora del Sistema Nacional de Consulta del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Directora de Centro Regional de Cómputo en Aguascalientes.

En estos cargos, Taddei Zavala realizó como tareas la coordinación y actualización del padrón electoral de Sonora, así como la lista nominal del estado.

Junto a su amplia trayectoria en materia electoral, también destaca el cargo de Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora, del cual se separó hace unos meses para contender por la presidencia del INE.

¿Cómo eligieron a Guadalupe Taddei Zavala como nueva presidenta del INE?

Su llegada al INE se debe al método de tómbola elegido por la Cámara de Diputados, instancia que registró los nombres de las aspirantes en una boleta que fue depositada en una urna transparente.

Una vez que se giró por varios segundos, una secretaria escrutadora sacó el sobre con el nombre de Guadalupe Taddei Zavala. Al finalizar la insaculación, los legisladores dieron por concluido el proceso y notificaron los resultados al INE, al Senado, al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Taddei Zavala y los otros tres consejeros electos serán convocados durante las próximas horas para rendir protesta como nuevos integrantes del INE.