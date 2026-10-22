¡Taddei bajo presión! Oposición exige que deje la presidencia del INE por presuntas irregularidades

La permanencia de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó en el centro de la discusión del Consejo General. Representantes de la oposición pidieron que se aparte temporalmente del cargo mientras se investigan presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y vínculos con proveedores del organismo.

El tema llegó a la sesión de este jueves luego de la difusión de notas informativas, videos y fotografías sobre los presuntos acercamientos de la consejera presidenta con proveedores del instituto, así como de publicaciones del diario Reforma sobre posibles anomalías.

Durante la discusión, las posturas se dividieron entre quienes exigieron que Taddei deje el cargo mientras se realizan las indagatorias y quienes llamaron a que los señalamientos se atiendan por las vías institucionales, sin afectar al organismo electoral.

"Somos" pide que Taddei se separe temporalmente del cargo

Marco Antonio Baños, representante del partido Somos y exconsejero electoral durante la presidencia de Lorenzo Córdova, solicitó que se investiguen los señalamientos y que Guadalupe Taddei Zavala se separe temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.

“La gravedad de los señalamientos exige transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos”, sostuvo durante la sesión del Consejo General.

Baños argumentó que la petición busca facilitar las investigaciones y subrayó que la presunción de inocencia debe respetarse. Señaló que las acusaciones no bastan para declarar culpable a una persona, pero consideró necesario que se realicen las indagatorias correspondientes.

La solicitud de Somos se centró en que la separación sea temporal, mientras se revisan las presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones y los posibles conflictos de interés.

🚨 En el Consejo General del INE, el diputado del PRI, @CarlosGMancilla, lanzó cuatro exigencias a Guadalupe Taddei después de que se reveló que sus choferes son contrarias en el órgano electoral. -Informe público de contratos, montos y funcionarios. -Que Órgano de Control y ASF actúen con independencia y hagan públicos sus hallazgos. -Revisión colegiada de adjudicaciones. -Si no acredita legalidad y no hay conflicto de interés, que renuncie. "No vamos a permitir que el árbitro se convierta en jugador", expresó. — Irving (@IrvingPineda) October 22, 2026

PRI también exige la renuncia de la consejera presidenta

La representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también cuestionó la permanencia de Taddei al frente del instituto.

Carlos Gutiérrez Mancilla, consejero del Poder Legislativo por parte de esa fuerza política, pidió su renuncia ante los señalamientos relacionados con posibles conflictos de interés frente a proveedores del órgano electoral.

Las exigencias de Somos y del PRI colocaron el caso en la discusión pública del Consejo General, aunque las acusaciones expuestas no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.

Consejeros llaman a la mesura y a respetar las vías institucionales

Frente a las exigencias de la oposición, representantes de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y el Partido Alianza Progresista (PAZ) se pronunciaron por encauzar los señalamientos a través de los procedimientos institucionales.

Por su parte, los consejeros electorales Jorge Montaño y Frida Gómez llamaron a la mesura y a evitar que la controversia afecte al INE. Uuc-kib Espadas también pidió mantener la calma y resolver las acusaciones mediante los mecanismos establecidos.

En contraste, Arturo Castillo y Carla Humphrey atribuyeron la situación al poder que, según señalaron, se ha concentrado en la presidencia del instituto.

Ambos consejeros hicieron referencia al “maxipoder” que el Congreso de la Unión habría otorgado a Taddei, lo que le ha permitido realizar nombramientos en puestos clave sin alcanzar consensos con el resto de los integrantes del Consejo General.