Industria automotriz en Guanajuato no supera ventas de 2019

La pandemia quedó atrás, pero no así las consecuencias del parón masivo de labores a causa de la emergencia sanitaria, prueba de ello es lo que ocurre con el sector automotriz en Guanajuato, si bien los números no han sido bajos, estos aún no superan lo hecho por el sector en 2019.

Cifras del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el periodo de 2019 se fabricaron cerca de 3 millones 800 mil autos en México , en tanto en el año de 2022 fueron 3 millones 300 mil es decir 500 mi autos menos, es por eso que para este 2023 el sector prevé mejorar la situación, sin embargo uno de los obstáculos a los que se deben enfrentar es la falta de proveeduría, así lo señala Rolando Alaniz, Presidente del Clúster Automotriz Gto:

“El gran reto va a ser el tema de la proveeduría; sin embargo, nos tenemos que enfocar de que el problema es mundial, ahorita México está teniendo a diferencia de otras latitudes resultados positivos, aunque no hemos llegado a las estadísticas previas a la pandemia, con relación a la pandemia todavía estamos ligeramente abajo, todavía traemos un déficit del 13 por ciento, estamos abajo en un 13 por ciento de producción “

El pasado 26 de enero de este años se llevó a cabo la primera sesión plenaria del año del comité de proveedores del Clúster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO), ahí participaron 45 personas, su objetivo fue presentar una nueva iniciativa para el comité de proveedores, esto para crear un pilar paralelo enfocado a fomentar el conocimiento de todas las empresas que actualmente pertenecen al comité, saber qué venden, cuáles son sus principales productos y/o servicios; y de esta manera generan una mayor red de contactos entre ellos y por ende tener mayor vinculación para poder referenciar empresas.

Se utilizará una herramienta denominada directorio automotriz, una plataforma digital que ayudará a contactar con las empresas compradoras y tractoras de la industria automotriz e industrial de una manera muy fácil, las empresas afiliadas tienen diversos beneficios al adquirir esta herramienta