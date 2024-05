¡Por llevar su lunch! Menor es excluido de comedor en jardín de niños de Puebla

En el municipio de Molcaxac, en el Estado de Puebla, un menor de edad del jardín de niños “Un Nuevo Amanecer” fue víctima de discriminación por parte las autoridades del comedor del plantel.

Ante esta situación, la madre del pequeño de seis años compartió que se siente angustiada por el bienestar de su hijo, pues reconoce que el infante ya no quiere ir a la escuela después de que la situación se presentó por más de una semana.

¿Por qué el comedor de la escuela optó por excluir al menor?

De acuerdo con el testimonio de la madre a Fuerza Informativa Azteca, todo inició después de que, al preferir una comida distinta a la que dan en el comedor y llevar su propio lunch, el comité de la cocina y la directora de la escuela decidieron castigar al pequeño Santiago, dejándolo fuera del mismo comedor, en una mesa donde consume sus alimentos solo.

“Ya no lo dejan entrar al comedor de la escuela, simplemente por el hecho de qué está llevando su desayuno aparte, o sea, siento que no es ningún motivo para que lo hagan a un lado, lo están aislando de sus compañeros.

“Lo tenían comiendo afuera en el patio, él solo, me comentó que se siente incómodo porque le preguntan sus compañeros por qué come afuera. Llega a la casa y me dice mamá, es que yo ya no quiero ir porque todos mis compañeros entran y yo no”, explicó Miriam Martínez, mamá de Santiago.

Ante la denuncia de la mamá de Santiago, personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudió al centro escolar y confirmó los hechos, por lo que están dándole el seguimiento pertinente.

Asimismo, se canalizó el reporte con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y personal de la secretaría se puso en contacto con la madre del menor para investigar el caso.

Con base a los datos recolectados y tras horas de analizar las pruebas, se confirmó que la escuela será sancionada por estas reprobables acciones.