VIDEO: La golpeó hasta dejarla inconsciente en plena calle, Avril exige justicia

Una joven de 17 años, de nombre Avril, denunció a través de sus redes sociales, haber sido víctima de un intento de feminicidio, por parte de quien fuera su pareja, al agredirla y arrastrarla por calles de León, Guanajuato.

Avril es el nombre de la joven originaria de Silao, quien relató que el pasado 21 de abril, Javier Edmundo “N” la golpeó, la arrastró por la calle y estranguló hasta dejarla inconsciente.

Afortunadamente, la joven fue auxiliada por una persona que observó lo que ocurría y se acercó para apoyarla.

En los videos publicados en sus redes sociales, se puede observar como Avril y Javier “N”, se encontraban en alguna calle del municipio de León, él la empieza a agredir físicamente una y otra vez, hasta que la tira al suelo, dejándola inconsciente.

De acuerdo con su publicación, él la golpeo, la ahorcó y la arrastró por más de una cuadra. Afortunadamente, una persona escuchó lo que ocurría y salió en su auxilio, logrando grabar el momento en donde Javier “N” tenía a Avril tirada en una banqueta.

Se aprecia cómo él intenta levantarla a jalones mientras ella se encontraba completamente desvanecida e inconsciente.

Una persona se acercó a defenderla y reclamar el maltrato: “He visto como la estás azotando por toda la calle, no, no, no la levantes, déjala ahí hasta que llegue la policía, déjala ahí hasta que llegue la policía, no, no aquí yo me espero con ella”.

Avril vivió una relación violenta

En la publicación Avril Yolette, de 17 años, detalla que el pasado 21 de abril, sufrió violencia por parte de Javier “N”, con quien llevaba una relación de 1 año 4 meses.

Avril comparte en su publicación que durante toda su relación, su expareja mantuvo actos de violencia sobre su persona, pero siempre se mantuvo callada por miedo, por sus amenazas y relata que las peleas siempre iniciaban por sus celos y sus pensamientos tóxicos y terminaban en jaloneos, insultos verbales y pequeños golpes.

Ante ello, la joven pide ayuda y justicia para que Javier “N” no quede impune. Además motiva a que las mujeres alcen la voz para que nadie más pase por algo así.