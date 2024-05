Habitantes de Campeche acusan al actual gobierno de robarles sus terrenos para el Tren Maya

Otra decepción de la actual administración tiene que ver con una de sus obras emblemáticas: el Tren Maya. Habitantes en Campeche dicen que los engañaron con la construcción de un puente y que les quitaron parte de sus terrenos.

Pobladores del Ejido “Justicia Social” en Escárcega, Campeche, reclamaron obras que les prometieron para que la construcción del Tramo 7 del Tren Maya no les afecten. Sin embargo, no les han cumplido.

“Señor presidente de la República, López Obrador, confiamos en usted y en Sedena que sacó a las empresas, a las compañías que porque según eran corruptas y estaban robando, pero hacemos un llamado que si Sedena no está dando el ancho, mande gente apta”, dijo uno de los afectados.

Pobladores bloquean carretera por engaño en Tren Maya

Los habitantes decidieron bloquear por horas la carretera Escárcega - Chetumal, para exigir que las autoridades atiendan sus demandas. “Un puente que cuando vino Fonatur tuvimos una asamblea, reunión ejidatarios - pobladores, gente de Fonatur y de Sedena, tal vez él no estuvo y por eso no sabe, y se nos marcó un camino, nos presentaron en una pantalla el proyecto, el croquis y aquí era un puente de 600 metros. Y ahora no puede ser posible que dice el capitán que no hay recurso”, dijo un habitante afectado.

Explicaron que el puente servirá para que las obras del Tren Maya no bloqueen su camino diario. También reclamaron que les están robando más terreno del que les pagaron.

“Hay que meter vigilancia, más con Sedena porque están agarrando más terreno del que es, a ellos no les importa meterse a la parcela, deforestar aparte de lo que Fonatur nos compró a los ejidatarios de Justicia Social”, señaló un afectado.

Tras 12 horas de bloqueo, representantes de Sedena y Fonatur les hicieron una nueva promesa de construir el puente, respetar límites y dar aviso de las detonaciones que realizan. Los habitantes esperan que cumplan a cinco meses de que termine el actual gobierno federal.