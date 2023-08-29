Guardia Nacional de Texas disparó a migrante; “está bajo investigación”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un oficial de la Guardia Nacional de Texas disparó e hirió a un migrante que se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua; el hecho está bajo investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En su conferencia matutina, indicó que los hechos se registraron durante la noche del sábado cuando los agentes recorrían la frontera como parte del operativo "Lone Star" que lanzó el gobernador de Texas, Greg Abbott, para frenar la migración a los Estados Unidos.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, precisó ante el mandatario que el incidente está bajo investigación y hasta el momento se desconoce si los disparos se efectuaron directamente contra una caravana de migrantes.

Identifican a migrante herido por Guardia Nacional de Texas

El Departamento Militar de Texas, encargado de supervisar a la Guardia Nacional, confirmó que uno de sus soldados descargó el arma contra un migrante, identificado como Darwin José García, de 37 años y originario de Veracruz.

El sujeto fue herido en la pierna derecha, por lo que requirió atención de los paramédicos y traslado a un hospital de Ciudad Juárez, donde horas más tarde fue dado de alta. "Se pondrá a disposición más información a medida que avance la investigación", declaró el departamento en un comunicado.

Por su parte, Ericka Miller, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, añadió que los Texas Rangers, la agencia policial de investigación del estado, también está recabando información sobre estos hechos.

Segundo caso de disparos contra migrantes

Medios estadounidenses reportaron que esta es la segunda ocasión que un integrante de la Guardia Nacional de Texas dispara contra un migrante mientras está realizando labores en la Operación Estrella Solitaria.

El 13 de enero, otro militar disparó contra un migrante, causándole una herida en el hombro. En esa ocasión, los hechos ocurrieron cerca de Mission en el Valle del Río Grande. El integrante de la Guardia Nacional de Texas fue identificado, pero insistió en que disparó mientras luchaba contra el civil.