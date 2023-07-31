Oklahoma refuerza frontera de Texas con México; aumenta el número de militares

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, informó que envió 50 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la frontera de Texas con México, esto con el fin de apoyar el operativo "Estrella Solitaria" que implementaron los republicanos para frenar la llegada de migrantes.

Kevin Stitt calificó el despliegue de militares como un fuerte mensaje con el que dejan en claro que no escatimarán recursos para "defender nuestras fronteras y defender la ley y el orden en nuestra nación". Hasta el momento, se desconoce si el personal estará armado y tendrá facultades para realizar arrestos.

Con el envío de la Guardia Nacional, Kevin Stitt se suma a otros 12 gobernadores republicanos que han enviado ayuda monetaria, así como militares para reforzar la frontera de Texas con México. Entre ellos destacan los mandatarios de Iowa, Virginia, Arkansas, Florida, Nebraska y Ohio.

"Pasé algún tiempo con los hombres y mujeres de la guardia de Oklahoma que están siendo desplegados en Texas para ayudar a proteger nuestra frontera sur. Estoy agradecido por su voluntad de intensificar y servir a Oklahoma y su país. Sarah y yo estamos orando por su despliegue y su regreso seguro", escribió Kevin Stitt en su cuenta de Twitter.

I spent some time with the Oklahoma guardsmen and women who are being deployed to Texas to help secure our southern border. I’m grateful for their willingness to step up and serve Oklahoma and their country.



Sarah and I are praying for their deployment and their safe return. pic.twitter.com/inG7G83eoO — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) July 30, 2023

Crisis fronteriza es culpa de Biden: Republicanos

Los gobernadores republicanos afirmaron nuevamente que la llegada masiva de migrantes es culpa del presidente Joe Biden, a quien acusaron de implementar una política migratoria de "puertas abiertas" que no soluciona la llegada la crisis en ambos lados de la frontera.

"La crisis fronteriza de Biden ha convertido a cada estado en un estado fronterizo. Orgulloso de contar con el apoyo de otros gobernadores mientras Texas continúa avanzando...Texas defenderá nuestra autoridad soberana para asegurar la frontera", declaró el gobernador Greg Abbott.

Instead of taking action to stop illegal border crossings, Biden is suing Texas for doing HIS job.



Texas will defend our sovereign authority to secure the border against the Biden Administration’s lawsuit. pic.twitter.com/iCs5ZFNQzA — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 31, 2023

Esto harán los militares de Oklahoma en la frontera

De acuerdo con la declaración conjunta de los gobernadores republicanos, los integrantes de la Guardia Nacional serán desplegados en El Paso, donde reforzarán los controles migratorios con los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

El polémico operativo "Estrella Solitaria" también contempla el uso de helicópteros tipo Black Hawk, entre otras aeronaves para labores de vigilancia en ambos lados de la frontera.