Guatemaltecos de 13 y 14 años, entre las víctimas del tráiler en Texas

Pascula Melvin Guachiac, de 13 años de edad, y Juan Tulul Tepas, de 14 años, eran dos jóvenes guatemaltecos que tenían un sueño: cruzar a Estados Unidos para sacar adelante a su familia. Sin embargo, ambos murieron asfixiados dentro del tráiler abandonado en Texas.

Los dos guatemaltecos querían seguir estudiando y construir una casa para que su familia viviera mejor, pero creyeron que sus sueños solo los podían alcanzar trabajando en Estados Unidos, por lo que pagaron a un coyote para que los cruzara.

Familias piden ayuda para repatriar a Guatemaltecos muertos en Texas

Los jóvenes guatemaltecos pagaron entre 250 mil y 400 mil pesos para que los llevaran a salvo hasta Houston, pero sus sueños no se cumplieron, pues ambos murieron asfixiados y deshidratados dentro del tráiler que fue abandonado en una carretera de San Antonio, Texas.

Ahora, sus familias exigen a las autoridades ayuda con los trámites de repatriación de los cuerpos de los dos adolescentes guatemaltecos y así poder darles el último adiós.

Al menos 7 guatemaltecos murieron en el tráiler abandonado en Texas

Mario Bucaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, informó que hasta el momento se contabilizan siete ciudadanos guatemaltecos entre los 53 migrantes que murieron en el tráiler.

“Nuestros equipos consulares están visitando todas las morgues y hospitales para determinar cuántos otros guatemaltecos han muerto, se realizarán todas las pruebas de huellas dactilares y ADN para determinar su identidad”, informó el ministro guatemalteco.

Bucaro, quien se encontraba con el presidente de Guatemala , Alejandro Giammattei, en una visita de trabajo a Washington DC, dijo que su país está trabajando "de la mano" con Estados Unidos y México para encontrar a los responsables.

Los migrantes fallecidos, 40 hombres y 32 mujeres, fueron descubiertos en las afueras de la ciudad del sur de Texas, donde las temperaturas subieron a un máximo de 39.4° Celsius, en una de las tragedias de trata de personas más mortíferas de la historia reciente en Estados Unidos.

