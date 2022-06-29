Migrantes muertos en Texas fueron rociados con condimentos de carne

Hasta el momento se reportan 53 migrantes muertos por asfixia y deshidratación en un tráiler que fue abandonado en una carretera de San Antonio, Texas. Un caso que se investiga por presunta trata de personas, y del que cada vez salen detalles más escabrosos, como que los cuerpos fueron rociados con condimentos de carne para ocultar el olor.

La reportera Emilie Eaton, del medio estadounidense Express News, compartió en su redes sociales que muchos de los cuerpos de migrantes muertos estaban cubiertos con condimentos para carne, con la intención de ocultar el olor mientras los transportistas los llevaban en el tráiler.

“Continúa llegando nueva información: muchas de las personas encontradas dentro del camión estaban cubiertas de condimentos para carne, me dijo una fuente policial, probablemente en un esfuerzo por ocultar su olor mientras los contrabandistas los transportaban”, escribió la reportera en su cuenta de Twitter.

New info continues to trickle in: Many of the people found inside the truck were covered in steak seasoning, one law enforcement source told me, likely in an effort to disguise their scent as the smugglers transported them.



Full story: https://t.co/BF0NYLEot3 via @ExpressNews pic.twitter.com/30Tf2LzNEO — Emilie Eaton (@emilieeaton) June 28, 2022

Estaba drogado el conductor del tráiler donde murieron los migrantes

Asimismo, medios estadounidenses indicaron que el conductor del tráiler donde murieron los 53 migrantes en Texas iba “muy drogado”, citando a una fuente policial. “Estaba muy drogado con metanfetamina cuando lo arrestaron”, informó un policía a medios locales.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, dijo que el chofer del tráiler que transportaba a 67 migrantes muertos en San Antonio, Texas, intentó hacerse pasar como sobreviviente para evitar ser detenido y que el vehículo pasó por dos retenes de Protección Fronteriza.

Este miércoles, el funcionario de migración dijo que el chofer del tráiler, identificado como Homero “N”, intentó hacerse pasar como uno de los migrantes sobrevivientes y fue detenido con otros dos presuntos responsables de la peor tragedia de migrantes de los últimos años.

“En los registros del INM no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler, ICE informó que ya hay tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio”, dijo Garduño Yáñez.

