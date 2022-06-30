Chofer de tráiler abandonado en Texas podría enfrentar pena de muerte

Homero Zamorano, el chofer del tráiler abandonado en Texas con 67 migrantes y que causó la muerte de 53 de ellos, podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, por el cargo de participación en el tráfico de personas con resultado de muerte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que la pena de muerte podría ser aplicada para otro de los detenidos implicado en la mayor tragedia de migrantes registrada hasta ahora en Estados Unidos.

Christian Martínes, acusado de conspiración para transportar migrantes ilegales con resultado fatal, también podría enfrentar pena de muerte.

|Reuters

Asimismo, están detenidos Juan Francisco D’Luna-Bilbao y Juan Claudio D’Luna-Mendez, quienes comparecieron ante un tribunal federal, pero no se declararon culpables por la muerte de los 53 migrantes abandonados en un tráiler en Texas.

Las autoridades de Texas informaron que el chofer, Homero Zamorano, fue detenido en el lugar del incidente e intentó hacerse pasar por uno de los migrantes para no hacerse responsable.

En tanto, los mexicanos Juan Claudio D’Luna-Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao fueron detenidos debido a que la dirección de su casa coincidía con la que tenía registrada el tráiler donde iban los migrantes.

A Martínez lo detuvieron debido a los mensajes que intercambió vía celular con el chofer del trailer, donde hablaban sobre una operación de tráfico y contrabando de migrantes.

Estaba drogado el conductor del tráiler donde murieron los migrantes

Asimismo, medios estadounidenses indicaron que el conductor del tráiler donde murieron los 53 migrantes en Texas iba “muy drogado”, citando a una fuente policial. “Estaba muy drogado con metanfetamina cuando lo arrestaron”, informó un policía a medios locales.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, dijo que el chofer del tráiler que transportaba a 67 migrantes muertos en San Antonio, Texas, intentó hacerse pasar como sobreviviente para evitar ser detenido y que el vehículo pasó por dos retenes de Protección Fronteriza.