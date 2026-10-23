VIDEO: ¿Ficción o realidad? El nuevo robot guardaespaldas que te defiende de ataques con cuchillo y levanta autos

Este guardaespaldas robot es el nuevo concepto con el que la empresa china Unitree Robotics quiere cambiar las reglas del juego. Olvídate de los vigilantes de carne y hueso; la empresa acaba de soltar un video que dejó a las redes sociales con la boca abierta. Su más reciente humanoide, bautizado como H2-X Kung Fu Legend Guardian, no solo camina a tu lado, sino que sabe repartir golpes, da saltos acrobáticos y, lo más fuerte del asunto, se interpone frente a agresores armados para salvarte la vida.

Acción pura llena de artes marciales y rescates extremos

Las imágenes promocionales parecen salidas de una película. En el material vemos a este humanoide saltando sobre vehículos, empujando a personas lejos de coches en movimiento y hasta deformando la carrocería de un auto a golpes para luego levantarlo y "rescatar" a un maniquí. Unitree se toma muy en serio el título de "guardián", ya que el H2-X literalmente pone el pecho por ti si alguien te ataca con un cuchillo. Para rematar, se avienta desde plataformas de cuatro metros de altura, presumiendo un equilibrio y una agilidad que atrapan la atención de cualquiera.

Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian🤖 Powerful performance to serve and guard you, with a maximum endurance of approximately 8 hours. Please use the robot safely and in a friendly manner. https://t.co/5RU5kDzSUK — Unitree (@UnitreeRobotics) October 21, 2026

Cabe señalar, que un robot humanoide es una máquina diseñada con una estructura física similar a la del cuerpo humano —generalmente con cabeza, torso, dos brazos y dos piernas— que busca replicar nuestros movimientos, flexibilidad e interacción con el entorno.

¿Qué tanta batería tiene este guardián?

La empresa fabricante afirma que el humanoide rinde unas ocho horas de autonomía máxima. El detalle que falta aclarar es cuánto le dura realmente la pila si se la pasa tirando patadas o levantando toneladas de metal. Hasta ahora no hay datos técnicos que confirmen si el rendimiento baja drásticamente durante estas actividades físicas exigentes.

El video es espectacular, pero nos deja una gran duda sobre cómo funciona durante la grabación. Unitree no especifica si el robot reacciona de manera autónoma, si alguien lo maneja por control remoto o si todo es una coreografía programada. Por ahora, la idea de tener un guardián de metal cuidándote la espalda ya no suena a ciencia ficción.