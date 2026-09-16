Avances tecnológicos

Notas
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¿Te quedas horas en el celular antes de dormir? Expertos revelan cómo afecta a tu cerebro
¿Te ha pasado que de ver un video antes de dormir se convierte en horas con el celular? Expertos explican por qué ocurre y cómo afecta esto a tu cerebro.
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El iPhone que se convierte en tablet: así funciona el nuevo modelo plegable
El primer iPhone plegable puede convertirse en tablet, abrir dos aplicaciones a la vez y ofrecer una pantalla más grande, pero su precio llega hasta 78 mil pesos.
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Ciudades que se tragan a sí mismas: El colapso invisible que destruye el subsuelo por la extracción sin control de mantos acuíferos
Un estudio científico revela cómo la extracción desmedida de agua subterránea cruza un límite fatal, provocando un hundimiento de suelo que ya no tiene regreso.
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¡De vuelta a los 80's! Así puedes crear tu foto 'ochentera' con IA
El nuevo trend de redes sociales recuerda la época de los 80’s con peinados voluminosos, colores neón y ropa ‘ochentera’, pero ¿cómo hacer mi foto con IA?
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¿Sonará la alerta sísmica en tu celular este 19 de septiembre? Requisitos para poder recibirla durante el Segundo Simulacro Nacional
La alerta sísmica sonará en celulares en el Simulacro Nacional 2026; revisa los requisitos de tu teléfono y cómo activar las notificaciones de emergencia.
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Día limite que cancelan líneas con terminación "1"; cómo recuperar servicios
No te quedes sin redes sociales. Los celulares con terminación “1" cuentan con una prórroga para realizar la vinculación antes de perder servicios y accesos a apps.