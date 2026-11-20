Un operativo de seguridad en el municipio de Carlos A. Carrillo, al sur de Veracruz, terminó en un enfrentamiento armado entre policías estatales y presuntos integrantes de la delincuencia, con un saldo de una persona fallecida y dos detenidas.

Durante la intervención también fueron decomisadas armas de fuego y diversos objetos considerados ilegales, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

¿Cómo fue la balacera en Carlos A. Carrillo, Veracruz?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que sus elementos realizaban labores de campo y gabinete para obtener información relacionada con un inmueble que presuntamente funcionaba como casa de seguridad.

Sin embargo, mientras desarrollaban estas actividades, fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Ante la agresión, los policías respondieron a los disparos y pusieron en marcha un despliegue operativo en la zona.

🚨 Así se vivió la balacera en Carlos A. Carrillo, Veracruz



Familias y estudiantes que participaban en los desfiles del 20 de noviembre tuvieron que correr para resguardarse



Hay dos personas detenidas pic.twitter.com/4HfleAdwyF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 20, 2026

La situación quedó registrada en videos que habitantes de Carlos A. Carrillo compartieron en redes sociales, quienes se encontraban en medio del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Reportan dos detenidos y un muerto por el enfrentamiento

La SSP señaló que ninguno de sus elementos sufrió lesiones durante el enfrentamiento. Asimismo, confirmó que las dos personas detenidas, las armas aseguradas y el equipo táctico localizado fueron entregados a la autoridad competente.

“El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa la detención de dos hombres y el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico durante un operativo en el municipio de Carlos A. Carrillo. Un tercer hombre falleció durante el enfrentamiento”, informaron en un comunicado.

“Como parte de los trabajos de campo y gabinete, policías estatales recababan información sobre un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad cuando personas armadas dispararon contra ellos. Los agentes repelieron la agresión y desplegaron un operativo. Ningún policía resultó lesionado”, agregó la dependencia.