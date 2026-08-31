¿Se cancelan las clases el martes 1 de septiembre? La respuesta oficial de la SEP

Tras el inicio del ciclo escolar 2026-2027 este lunes 31 de agosto, muchos padres de familia se preguntan si habrá suspensión de clases durante la primera semana de regreso a clases, específicamente este martes 1 de septiembre.

Pues la fecha coincide con la presentación del Segundo Informe de Gobierno, pero ¿qué dice el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP)?

¿Habrá clases el 1 de septiembre? Esto dice la SEP

El calendario escolar oficial marca el inicio de clases el lunes 31 de agosto, aunque el 1 de septiembre no aparece como día de suspensión de labores ni como fecha de descanso obligatorio.

Por lo tanto, es un día lectivo ordinario dentro de los 185 días de clases programados ; esto aplica para millones de estudiantes tanto de escuelas públicas como privadas.

Además, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye el 1 de septiembre como día de descanso obligatorio, por lo que los alumnos deberán ir a las aulas como cualquier otro día.

¿Cuándo será el primer puente del calendario escolar 2026?

Septiembre llegará con un día de descanso obligatorio el próximo miércoles 16 de septiembre con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, marcado así el primer descanso del calendario escolar.

