¡Ojo, automovilistas! La Ciudad de México (CDMX) registra una calidad del aire muy mala, con presencia de partículas PM10 y PM2.5, altamente dañinas para la salud. ¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Aquí te decimos las restricciones completas del Hoy No Circula para este lunes 23 de noviembre.

¿Qué autos NO circulan este lunes 23 de noviembre?

Para este lunes, el Hoy No Circula aplica a los vehículos con las siguientes características:

Autos con engomado amarillo

Autos con terminación de placas 5 y 6

Autos que porten holograma 1 y 2.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos que cuentan con los permisos correspondientes, están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental con restricciones extraordinarias.

Especial Consulta qué autos no circulan este lunes en CDMX y Edomex: revisa engomados, placas, hologramas, horarios y multas del plan Hoy No Circula por contaminación ambiental.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El simple hecho de circular cuando no te toca puede desfalcar tu quincena este lunes. La sanción vigente equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo del valor actualizado de la UMA.

Los agentes de tránsito pueden ordenar el envío del automóvil al corralón, lo que implica cubrir costos adicionales por arrastre y resguardo del vehículo.

¿Qué alcaldías de CDMX registran mala calidad del aire?

La capital del país registra mala calidad del aire y un nivel de riesgo alto para la salud, debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5, de acuerdo con el Índice AIRE Y SALUD.

Entre las estaciones de monitoreo que reportan estas condiciones se encuentran:

Tlalpan : contaminación por PM10 y PM2.5.

: contaminación por PM10 y PM2.5. Benito Juárez : presencia de partículas PM2.5.

: presencia de partículas PM2.5. Azcapotzalco: presencia de partículas PM2.5.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovascular.

Por el momento no se ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental, pero se recomienda seguir las actualizaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).