Regresa el Hoy No Circula este 1 de septiembre: así aplicará en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula regresará con normalidad este martes 1 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y en 40 municipios del Estado de México (Edomex), por lo que es importante que los conductores revisen si su auto puede salir a las calles de la capital y no ser acreedores a una multa.

La restricción aplicará a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas, con base en el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación.

¿Qué autos no circulan este martes 1 de septiembre?

Para este martes, el programa contempla sanciones por circular para los autos que tengan las siguientes características:



Engomado color rosa

Placas con terminación 7 u 8

Holograma de verificación 1 o 2

Cabe recordar que el programa se aplica durante seis días de la semana y busca reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, considerando que la capital del país es una de las ciudades con peor calidad del aire.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

En la CDMX, el Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías, mientras que en el Edomex solo 40 municipios participan en las restricciones, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco.

A inicios de 2026 se incluyó al Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, por lo que en estas regiones se pueden aplicar sanciones si los autos con engomado rosa transitan por las calles.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 1 de septiembre?

Por el momento, no hay una contingencia ambiental activa que modifique las restricciones del programa para este 1 de septiembre, por lo que se mantiene la medida vigente.

Si los conductores incumplen con el programa las sanciones que se aplican en ambas entidades van de los 2 a 3 mil pesos mexicanos, con base en el valor de la UMA este 2026.

Además, las personas deben considerar gastos extras, como por ejemplo que el auto sea remitido al corralón, lo que implica los costos de la grúa.

