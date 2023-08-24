Habrá veto a PRI para presidir Cámara de Diputados sino garantiza gobernabilidad: Morena

Morena condiciona al PRI que su propuesta para presidir la Cámara de Diputados garantice la gobernabilidad, estabilidad y los consensos en la antesala del proceso electoral que se avecina, porque de lo contrario no pasara.

Así lo advirtió el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, quien dijo que entre los priistas se barajean nombres no solo de varias mujeres sino también de Alejandro Moreno.

PRI debe dar poner a discusión propuestas que Morena presente, asegura Mier

Aclaró que Morena respetará el acuerdo para que el PRI asuma la presidencia de la Mesa Directiva el primero de septiembre, pero antes de dar un voto a favor de la propuesta que hagan se discutirá en la fracción parlamentaria.

“Entonces, hay que tener cuidado, quién va a encabezar la Mesa Directiva tiene que garantizar el desarrollo y que, repito, dentro de la discusión normal se pueda conducir de manera serena los trabajos del Pleno de la Cámara de Diputados en medio de la crispación política, derivado del proceso electoral. El PRI tendrá que ser muy acucioso, muy sensible en definir quién encabeza la Mesa Directiva que garantice eso”, sostuvo Ignacio Mier.

El líder de Morena explicó que el acuerdo para la designación del presidente de la Cámara de Diputados tiene que construirse primero en la Junta de Coordinación Política.

Y es que, en los hechos hay voces de diputados de Morena y del PT que ya advierten que no aceptaran que Alejandro Moreno sea presidente en el último año de actual legislatura de la Cámara de Diputados.